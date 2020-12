Selena: De JLo a Christian Serratos, actrices que han interpretado a la cantante/Foto: Nueva Mujer, Nación Rex y Entertainment Tonight

Selena Quintanilla es una de las cantantes más queridas por el público latino. A pesar de que falleció con tan solo 23 años de edad, se logró consolidar como una de las artistas más importantes de su época y después de 25 años de su muerte, la famosa “Reina del Tex-Mex” sigue obteniendo fans de todas las edades.

Para seguir recordando el legado de la gran Selena, Netflix estrenó este 4 de diciembre el programa “Selena: La Serie”, protagonizada por la actriz estadounidense Christian Serratos. Sin embargo, los fanáticos leales saben que no es la primera actriz en darle vida a la fallecida cantante.

¿Qué actrices le han dado vida a Selena Quintanilla?

Jennifer López

La primera actriz en interpretar a Selena, fue Jennifer López, en la primera película autobiográfica de la Reina del Tex-Mex, “Selena” estrenada en 1997. Este papel fue fundamental para JLo, quien en aquel momento tenía 28 años.

Fue el rol protagónico que la lanzó al estrellato, la nominó al Golden Globe e hizo que su carrera como cantante despuntara. Sin embargo, en ese momento generó polémica entre los fans. Ya que algunos querían que el papel fuera para una actriz mexicana.

Verónica Vázquez

La actriz Verónica Vázquez dió vida a Quintanilla en 1998, en la obra musical “Selena Forever”, y que estaba inspirada en la película que había realizado Jennifer López. La obra de teatro se presentó en más de 30 ciudades de Estados Unidos.

Lidia Ávila

La primera mexicana para el papel de Selena, fue la ex OV7 Lidia Ávila. Ella protagonizó la obra musical “Selena” en 2006. La puesta en escena fue un éxito en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México con más de 100 presentaciones.

Maya Zapata

La actriz Maya Zapata estuvo en la primera serie de televisión de la cantante de “Como la Flor”. “El Secreto de Selena” de 2018 fue una producción de Telemundo que contó con 13 episodios.

Sin embargo, la serie no estaba autorizada por la familia Quintanilla, así que no se pudo usar las canciones originales de Selena. Por lo cual, el proyecto no tuvo el éxito que se esperaba.

Christian Serratos

La nativa de Estados Unidos, Christian Serratos de 28 años, es la actriz más reciente en interpretar a la fallecida cantante, para “Selena: La Serie”. Se dice que esta nueva producción de Netflix que sí fue autorizada por los Quintanilla, revelará algunos secretos de Selena.

Christian Serratos será la siguiente Selena, ella ha participados en producciones como la saga de "Crepúsculo" y "The Walking Dead"/Foto: El País

Te recomendamos leer: SERIES: Todo lo que sabemos de “Selena” , la nueva biografía de la cantante

¿Quién ha sido la actriz que mejor ha interpretado a Selena? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.