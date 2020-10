Selena: Conoce al elenco de la nueva serie musical de Netflix

Selena, la próxima serie de Netflix, finalmente tiene fecha de estreno, y no podríamos estar más emocionados en La Verdad Noticias.

El 4 de diciembre, veremos el tan esperado drama biográfico, que cuenta la historia de la vida real de la sensación de la música tejana, Selena Quintanilla-Pérez, cuya vida fue trágicamente truncada cuando fue asesinada por su manager y presidente del club de fans, Yolanda Saldívar, en 1995.

Sin embargo, en lugar de centrarse en el infame asesinato, la serie de Netflix seguirá el impresionante ascenso de la estrella a la fama, así como todas las decisiones difíciles que tomó su familia para ayudarla a alcanzar sus sueños.

Echa un vistazo para ver quién dará vida a quién en la serie.

Christian Serratos

Christian Serratos

Mejor conocida por su papel de Rosita Espinosa en The Walking Dead de AMC, Christian Serratos protagoniza la serie como la titular Selena Quintanilla, una estrella de la música tejana de Texas cuya familia trabajó duro para mantener sus sueños.

Madison Taylor Baez

Madison Taylor Baez

La recién llegada Madison Taylor Baez aparece en la serie como una versión infantil de Selena.

Ricardo Chavira

Ricardo Chavira

Mejor conocido por su papel de Carlos Solís en Desperate Housewives de ABC, Ricardo Chavira interpreta al padre de Selena, Abraham Quintanilla Jr., un ex músico que sacó a su hija de la escuela y la ayudó a buscar la fama después de reconocer su talento.

Seidy López

Seidy López

La actriz y directora Seidy López (quien dio vida a Deborah en la película biográfica Selena de 1997) aparece en la serie como la madre de Selena, Marcella Quintanilla quien también ayudó a apoyar la carrera de su hija.

Gabriel Chavarria

Gabriel Chavarria

Gabriel Chavarria, a quien quizás reconozcas como Jacob Aguilar de East Los High de Hulu o Miguel Guerrero de The Purge de USA Network, interpreta al hermano mayor de Selena, Abraham "A.B." Quintanilla III, que solía actuar con Selena y acompañarla en el bajo.

Juan Martinez

Juan Martinez

Juan Martínez de Triple Frontier y Edge of the World's, aparece como la versión más joven del hermano de Selena.

Noemi Gonzalez

Noemi Gonzalez

Mejor conocida por sus papeles como Soli Gomez en East Los High de Hulu y Mia Rosales en The Young and the Restless, Noemi Gonzalez interpreta a la hermana mayor de Selena, Suzette Quintanilla, quien tocaba la batería en "Selena y los Dinos".

Daniela Estrada

Daniela Estrada

La recién llegada Daniela Estrada interpreta una versión más joven de Suzette.

Te puede interesar: SERIES: Todo lo que sabemos de “Selena”, la nueva biografía de la cantante

¿Qué te parece el nuevo elenco de Selena: La Serie en Netflix? Dinos en los comentarios.