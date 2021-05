Secuela de Hocus Pocus: anuncian fecha de estreno y elenco

La secuela de Hocus Pocus una de las películas de terror infantil con más popularidad de 1993 fue confirmada por Disney, la parte dos de esta historia llegará con el elenco original, por lo que podremos ver de nuevo al trío de brujas conformado por Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Najimy.

La película original que fue lanzada en 1993 dirigida por Kenny Ortega regresará a la pantalla grande en 2022, por lo que la producción alista los detalles para iniciar con las grabaciones.

Según informes, se iniciará con la producción este otoño con Anne Fletcher como directora, además de que la secuela del trío de brujas contará con Adam Shankman y Lynn Harris como productores.

La noticia fue confirmada por Shankman quien señaló a través de un comunicado: “A pesar de mi tristeza por no poder dirigir a mis amigas Bette, Sarah Jessica y Kathy, en lo que no es nada menos que un gigantesco evento para Disney + debido a conflictos de calendario, no podría estar más agradecido por ceder el proyecto a Anne”.

Hocus Pocus 2 fecha de estreno

La secuela regresa con el elenco original.

Recordemos que la película protagonizada por un trío de hermanas brujas conocidas como las Sandersons terminó con las tres mujeres mágicas desintegrándose en polvo, sin embargo dejó abierta la posibilidad de que pudieran volver a perseguir a una nueva generación de niños en Salem, misma que fue confirmada este viernes por Disney.

La secuela será Anne Fletcher y contará la historia de tres mujeres jóvenes que accidentalmente despiertan a los Sandersons de su letargo y deben descubrir cómo evitar que las brujas hambrientas de niños causen estragos en el mundo.

De acuerdo a por Walt Disney Studios, la nueva película se estrenará a finales del último trimestre de 2022 y será de manera exclusiva en la plataforma de streaming de la compañía Disney+.

