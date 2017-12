Sebastián Rulli y Angelique Boyer desean un feliz año nuevo desde la Riviera Maya

Angelique Boyer en La Riviera Maya

Con hermosas imágenes y mensajes muy emotivos Angelique Boyer compartió con sus seguidores los momentos maravillosos que pasó al lado de Sebastián Rulli por la Riviera Maya y por Mérida Yucatán.

Sus fans pudieron expresarse deseándoles lo mejor para el Año Nuevo 2018 así como infinidad de muestras de cariño para ambos actores.

En los mensajes que Angelique Boyer compartió se puede identificar su lado humano y su gran amor por la naturaleza.

Esto dice Angelique Boyer textualmente en uno de sus post más emotivos en instagram :

"El lugar perfecto es donde está tu corazón” "El lugar ideal es junto a la persona que amas"

"El viaje que vale más la pena es aquél que se hace acompañado por quien uno quiere"

"El lugar idóneo es aquél que nosotros extrañamos"

Sin importar lo lejos o lo cerca, ni el frío ni el calor, ni la seguridad o inseguridad, ni el dinero, simplemente, aquello que mantiene feliz a nuestra alma.

Para no hacer el cuento largo; ¿tenemos miedo de perder lo que ahora tenemos? ¿vale la pena intentarlo? ¿queremos llegar a viejos y decir: "chin, nunca he hecho esto, o aquello", "me quedé con las ganas"? El pasado muere, el presente vive, el recuerdo queda y la vida sigue.

AÑO NUEVO VIDA NUEVA PASADO, PISADO. LO BUENO, GUARDADO. LO MALO, APLASTADO. Nuevos horizontes

En los comentarios de sus seguidores podemos notar el gran aprecio que le tienen a la pareja, aquí les compartimos algunos de los más destacados:

@audray_90 todo lo que dices me llega al alma Feliz Navidad mi REINA

@boyermaravilla En esta fecha que repensamos la vida, me doy cuenta que este año fue increíble para mi. Foram muchos logros. Después de años interactuamos más, tu y yo, nos conocimos, te pude mirar en los ojos y decirte cuánto eres importante para mí, pude darte finalmente aquel abrazo de oso que estaba aquí guardadito solo para ti... Estás feliz, y yo feliz por ti y por mi. Te amo, mi reina @angeliqueboyer Que en el 2018 seas aún más feliz y que tus proyectos se cumplan.

En otro Instagram que compartó, se ve a Angelique Boyer posando muy delgada frente a la Pirámide o Castillo de Kukulkán en Mérida Yucatán en dicho post compartió el siguiente mensaje:

de los mejores momentos no siempre hay buenas fotos! Pero si sonrisas y corazones contentos! Compartir sabe mejor!

Mientras que Sebastián Rulli en uno de sus Instagram muestra una hermosa foto donde acompañado de Angelique Boyer se encuentra reposando en unos camastros mientras que a lo lejos se puede apreciar las hermosas playas de Tulum