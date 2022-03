Sebastián Yatra se presentará con 'Dos Oruguitas' en los Premios Oscar 2022

Sebastián Yatra se presentará en vivo con 'Dos Oruguitas'

Sebastián Yatra actuará en vivo para la ceremonia de los Premios Oscar 2022, donde compite junto a Luis Manuel Miranda con el tema "Dos Oruguitas'.

El colombiano fue anunciado como parte del elenco de artistas que cantarán en vivo y donde compartirá escenario con otras grandes estrellas.

La nominación al Oscar de Sebastián Yatra representa un enorme privilegio para el colombiano, quien declaró días atrás vivir el momento más importante de su carrera artística.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el set list de artistas que cantará en vivo para la ceremonia de los Oscar.

Entre el elenco tendremos a Billie Eilish, Finneas, Beyoncé Reba McEntire y Sebastián Yatra, quienes además comparten nominación en la terna "Mejor Canción Original".

Cabe resaltar que la presencia del colombiano lo acerca un poco más a ganar el premio, sobretodo si se toma en cuenta el éxito mundial que representó el soundtrack de la cinta "Encanto".

"Oficialmente estamos confirmados para cantar en vivo en los Oscar, vamos a representar nuestro idioma y desde luego a Colombia", compartió Yatra en su Instagram.

El tema de 'Encanto' compite en la categoría con "Be Alive" de King Richard, "No time to die" de "No time to die", "Down To Joy" de "Belfast" y "Somehow" de "Four Good Days".

Además de estar nominada a Mejor Canción Original, la cinta "Encanto" parte como gran favorita para llevarse el premio en la categoría de Mejor Película Animada, donde compite contra grandes títulos.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2022?

Los Premios Oscar se llevarán a cabo el próximo 27 de marzo desde el Dolby Theatre de Hollywood. La cadena ABC será la encargada de la distribución internacional.

Para poder ver en vivo la ceremonia de los Premios Oscar 2022, en televisión abierta de México la cadena TV Azteca transmitirá todo el contenido a partir de las 18:00 horas.

