Sebastián Yatra se pone a “Chillar” tras participar en los Oscar 2022

Sebastián Yatra es un famoso cantante colombiano que recientemente compartió un video en Instagram en el que se le ve llorando de la emoción de haber participado en los Oscar 2022.

Hay que destacar que la participación de Sebastián Yatra en la ceremonia de los Oscar 2022 en el teatro Dolby de Los Ángeles, fue una de las más enternecedoras y esto emoción tanto al cantante que no pudo evitar soltarse a llorar.

En el elegante evento el cantante Sebastián Yatra interpretó el tema Dos Oruguitas, que fue parte del sondtrack de la película Encant’, la cual ganó el premio de la Academia como Mejor Película Animada.

Sebastián Yatra cantó en los Oscar 2022

Si recordamos que esta canción es interpretada por el colombiano Sebastián Yatra, quien acudió al escenario de los premios Oscar 2022 para cantarla y esto lo llenó de emoción, además estuvo nominada a Mejor Canción Original.

Por otro lado, se resalta que este premio se lo llevó No Time to Die de Billie Ellish, pero eso no ensombreció el talento del colombiano, quien se mostró orgulloso de su participación.

El llanto de Sebastián Yatra

El famoso cantante Sebastián Yatra subió al escenario con un traje negro que estaba decorado con mariposas doradas. La felicidad y nerviosismo del cantante eran evidentes, pero al llegar su turno de cantar “Dos Oruguitas” se llevó los aplausos del público.

Cabe destacar que luego de la presentación, Sebastián Yatra rompió en llanto, pues era la primera vez que se presentaba en uno de los escenarios más importantes de Hollywood.

