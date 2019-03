Sebastián Yatra causó accidente en motocicleta, dejó una lesionada

Sebastián Yatra está por estrenar un nuevo video en el que participará junto a la cantante Martina “Tini Stoessel”, el nombre de este nuevo videoclip es “Cristina”. Yatra ya ha comenzado a mostrar las primeras imágenes de este nuevo proyecto.

Tal parece que el video estará un poco subido de tono, pues con anterioridad ha mostrado imágenes en las que se le ve muy sensual en la cama con Tini Stoessel, y ahora ha compartido un adelanto donde se ve a Yatra y Stoessel paseando en motocicleta.

Sin embargo, no todo salió tan bien, pues mientras grababan la escena el intérprete de “No hay nadie más” pedio el control del volante, lo que hizo que la motocicleta se viniera abajo causando un accidente, que afortunadamente no paso a mayores.

La única lesionada por el accidente fue Tini Stoessel, quien sufrió raspones en la pierna y rodilla, afortunadamente no fue algo tan grave como para necesitar algún tipo de ayuda por paramédicos, o traslados.

Sebastian Yatra se dijo avergonzado de haber ocasionado este accidente, asegurando que no está nada orgulloso, y que tampoco le causo risa.

"Esto no me hace nada orgulloso, ni me causa risa… tengo mucha vergüenza. PERDÓN @tinistoessel", escribió Sebastian Yatra