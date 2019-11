Sebastián Yatra SIN CAMISA quiere que te tomes una foto con él ¡Qué sexy!

Sebastian Yatra SIN CAMISA quiere que te tomes una foto con él ¡Qué sexy!

Sebastián Yatra a sus 25 años de edad se encuentra viviendo una de las etapas más intensas de su vida, pues en lo que cabe del mundo del espectáculo, el cantante ya es toda una celebridad y es reconocida como un gran artista de la industria, de tal forma que el famoso no desaprovecha agradecer a sus fans.

En otra ocasión el cantante de “Runaway” impactó en redes sociales con un repentino cambio de look, aunque en sus publicaciones solo se dejó ver en una ocasión con la cabellera más corta, ahora el se encuentra mostrando su característico estilo frente a la cámara.

De nueva cuenta ahora lanza divertida dinámica en la que él cobra 5 dólares por tomarse una fotografía con sus admiradores, aunque parece ser que hay un plus que te hará pagar cada centavo, y es que el cantante podría posar para tí completamente sin camisa, dejando ver sus ardientes atributos.

En la publicación, ya se encuentran todo tipo de comentarios elevados de tono, en donde se señala lo ardiente y al mismo tiempo adorable que se ve Yatra, dejando al descubierto sus abdominales, por lo que ya son un gran número de reacciones las que cuenta el divertido video.

Sin embargo, el famoso afirmó que no se quedó con el dinero, ya que fue una situación que en realidad no había planeado, varios de sus admiradores hicieron notar su preocupación por si llegaran a encontrarse con la celebridad, “Por favor, decidme que a las argentinas no nos cobran”, “Pagaría $ 8.000.000 de dólares por una foto de sebas y esa gente le cuesta pagar 5!!”, son algunos de los comentarios.

No cabe duda que Sebastián Yatra es una celebridad con una gran personalidad y carisma, así que si llegas a encontrarte con él como en este pasado video, es probable que no pienses siquiera en no aprovechar para una fotografía.

