Sebastián Yatra PRESUME su increíble cambio de look ¡Súper Hot! (FOTOS)

Sebastián Obando Giraldo un talentoso cantante, compositor y productor musical de origen colombiano, es mundialmente conocido gracias a su éxito con el sencillo “Traicionera”, sin embargo, durante tempranas horas de la mañana del 11 de noviembre, preparó a sus seguidores para un revelador cambio de imagen.

Así habría mencionado junto con un video en donde ponía a sus más de 18 millones de seguidores en un momento de tensión debido al nuevo look que Sebastián había decidido cambiar en su cabello, más tarde finalmente reveló el resultado y es de lo más ardiente, pues ahora porta el cabello corto, dejando atrás su sensual melena.

El cantante de “Runaway” a sus 25 años de edad impactó en redes sociales, la ubicación donde presumió su primera foto con el cabello corto ya tiene más de 260 mil reacciones en donde sus más fieles seguidores le hicieron saber sobre su reciente revelación, “Que guapooooo, te quedo bien Sebas, felicitaciones” “ Qué te hiciste??” “Guapísimo”, fueron algunos de los comentarios en donde hasta Luis Fonsi reaccionó al repentino cambio de Yatra.

Parece ser que no a todos les gustó el cambio, pero lo importante es que al cantante sí le encantó la idea, mencionando en la descripción de la fotografía que ya era momento de un nuevo look, así que todo será para mejor pues reveló que se ve bien con ambos estilos.

Aquí el nuevo look de Sebastian Yatra

Por otra parte el cantante había estado muy activo en redes sociales, donde anteriormente había promocionado su más reciente sencillo "Mañana no hay clase (24/7)" mostrándose de lo más animado y decidido por apostarle al reggaetón como una nueva parte de su carrera musical.

No cabe duda que el joven artista de tan solo 25 años tiene un largo camino por delante, aun más largo que su actual cabellera, así que los fans deberán estar al pendiente de su siguiente sorpresa, ya que en esta primer foto con nuevo look, no se puede apreciar mucho su actual estilo.

