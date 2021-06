Sebastián Yatra: Así será su personaje en "Érase una vez... Pero ya no”

Sebastián Yatra es el famosa cantante que pronto debutará en el terreno actoral como protagonista de la nueva serie de Manolo Caro, Érase una vez... Pero ya no, que será transmitida por Netflix.

Hay que destacar que Érase una vez... Pero ya no, es la nueva serie de Manolo Caro en donde se le verá al cantante colombiano en su faceta de actor, en la serie que será uno de los éxitos de Netflix.

El cantante ha recordado recientemente como es que fue a parar a la producción del director mexicano: "Yo no hice ni casting ni nada, por eso tenía miedo; un día me llamó Manolo, al que admiro infinito, y me dijo:

“¿Quieres ser el protagonista de mi próxima serie para Netlfix?. Yo respondí que sí sin pensarlo dos veces”, recuerda el famoso cantante que sostuvo una relación con la cantante Tini Stoessel.

Hasta el momento no se sabe que todavía no se sabe con exactitud qué personaje interpretará el cantante, quien comparte reparto con Rossy de Palma, Asier Etxeandia e Itziar Castro, entre otros, pero sí anticipa que versará "sobre una leyenda muy divertida de amor".

¿Sebastián Yatra dejará la música por la actuación?

El cantante colombiano Sebastian Yatra ha expresado que no dejará la música por el momento, ya que alternara con ambos proyectos y sobre su intención de seguir en el mundo de la interpretación ha dicho lo siguiente:

"Vamos a ver si les gusta cómo actúo, ustedes me dirán cuando vean la serie, pero ojalá y pueda hacer más proyectos de este tipo".

Nuevas colaboraciones de Sebastián Yatra

Yatra, Ricky Martin, Enrique Iglesias

Ahora el cantante también está enfocado en su gira y se ha mostrado interesado en colaborar en alguna canción en inglés con el cantante Bruno Mars o Ed Sheeran, pero mientras le espera una gira por Estados Unidos de la mano de Ricky Martin y Enrique Iglesias.

"No veo el momento de que llegue, el poder actuar con estas dos grandes personas", señala. "Para mí ambos dos son un ejemplo a seguir muy fuerte dentro de la música. Cuando era chiquito siempre pensaba que quería ser como Enrique, es el referente más grande que tengo.

Cabe destacar que a sus 26 años Sebastián Yatra es uno de los artistas latinos más conocidos en el mundo gracias a temas como "Traicionera" (2017), "Robarte un beso" junto a Carlos Vives (2018) o "Cristina" (2019), que le lanzaron al estrellato.

