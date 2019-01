Sebastián Rulli y Angelique Boyer ¿Se casan? (VIDEO)

Sebastián Rulli y Angelique Boyer se han vuelto la pareja favorita del mundo de la farándula, y es que los actores disfrutan de pasatiempos juntos, por lo que se les ve más feliz que nunca, sin embargo, fue el mismo actor quien hizo una fuerte confesión sobre su tierno amor.

¿Qué dijo Sebastián Rulli?

Y es que, con el pasar de los años, la pareja continúa presumiendo ante las cámaras y las redes sociales que su cariño traspasa barreras, sin embargo, durante una entrevista en el programa ‘Hoy’ de Televisa el actor, Sebastián Rulli reveló que como todas las parejas, tienen sus diferencias.

El artista afirmó que él y la actriz Angelique Boyer no discuten con frecuencia, pues tienen la fortuna de coincidir en la mayoría de sus gustos, por lo que sus malentendidos pasan a segundo término.

Durante la entrevista Sebastián Rulli sorprendió a los televidentes al confesar y dejar muy en claro que por el momento ninguno de los dos piensa en contraer matrimonio, ni tener hijos.

“No se presionen, nosotros no estamos presionados, así que no se preocupen que cuando tengan que enterarse se enterarán del algo si es que existe, sino sean felices igual que nosotros, no necesitan más, lo nuestro es tratar de avanzar día a día y tratar de conservar este amor y darle valor a lo que importa, a lo que es la relación”, apuntó Sebastián Rulli.