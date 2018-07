Sebastián Rulli sorprende a sus fans con nuevo cambio de look

El galán de las telenovelas Sebastián Rulli, causó furor en redes sociales, luego de compartir en su cuenta social de Instagram su nuevo cambio de look.

El actor argentino ha sido un poco conservado en mantener siempre la misma imagen, sin embargo en esta ocasión ha sorprendido a toda sus fans con un sorpresivo cambio de look.

Sebastián Rulli al compartir la instantáneo de inmediato los comentarios de sus seguidores de no hicieron esperar, diciéndole que lo quieren a él para navidad.

Lamento romperles la ilusión ... Soy Santa Claus HoHoHoooo! Díganme que quieren para Navidad. Haré mi mejor esfuerzo para cumplirles sus deseos. #cuandonotienesnadaquehacer #Soypapanoel

El actor de 49 años sostiene una relación sentimental con la actriz Angelique Boyer, ambos famosos desbordan amor en cualquier lugar que asisten como pareja, pues ellos han logrado tener una estabilidad en su relación, siendo una de las parejas más admiradas y queridas en el medio del espectáculo, recordamos que los actores se conocieron en las grabaciones de la exitosa telenovela ‘Teresa’ donde ambos fueron los protagonistas de la historia, sin embargo en ese entonces solo eran amigos y compañeros de trabajo, ambos actores tenían pareja en aquel entonces. Pero el destino los volvió a unir en una telenovela y fue cuando ambos estaban solteros y decidieron darse una oportunidad en el amor.

Sebastián Rulli dejó atrás su tradicional look y se atrevió a innovar su barba, el resultado fue algo sorpresivo para sus fans causando gran impacto.

Y es que en su historial de su cuenta social compartió algunas fotografías de como fue el proceso de su nuevo cambio de look.

Aunque no se sabe si este cambio de look sea para interpretar a algún personaje, sin embargo, el actor no ha confirmado algún nuevo proyecto que tenga en puerta.