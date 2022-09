Sebastián Rulli sin calzoncillos se muestra en la regadera

Sebastián Rulli es uno de los actores más queridos de las telenovelas mexicanas, que gracias a su talento y galanura se ha robado el corazón de más de una de las televidentes que tarde con tarde lo ven actuar en la repetición de "Lo que la vida me robó", uno de los melodramas en los cuales ha compartido créditos con su pareja, Angelique Boyer.

En esta ocasión aprovechó para compartir una serie de candentes fotografías que le tomó su amada mientras estaban tomando un baño en la regadera y que ha acalorado a cientos de sus fanáticas.

Resulta que con el agua cayendo por su torneado abdomen y con un poco de espuma en sus cabellos dorados, Sebastián Rulli se robó las miradas en redes sociales, donde Grettell Valdez no dudó en hacerse presente, lo cual provocó que los fans enloquecieran de emoción.

Sebastián Rulli provoca reacciones

Angelique Boyer fue quien capturó estas candentes fotos

Hay que destacar que en la telenovela mencionada, Grettell interpreta a "María", una mujer que está obsesionada con "Alejandro", personaje encarnado por Rulli, pero ella no fue la única que decidió comentar las fotografías del histrión, ya que la propia Angelique Boyer se animó a poner un comentario subido de tono en el que dejó en claro lo atraída que se siente por su pareja.

Es por eso que Grettell Valdez se limitó a poner unos emojis de caritas riendo, Angelique Boyer escribió: "¡Cómo no quite la silla!, hermoso Sebastián Rulli, nos pones loquit@s" [sic] esto en referencia a que lo único que impidió que el actor se mostrará "cómo Dios lo trajo al mundo" era una silla que le cubría del abdomen hacia abajo.

Aunque con todo y que la silla impidió que Sebastián Rulli dejará al descubierto sus partes íntimas, en las fotos se puede ver claramente cómo está perfectamente marcado su lavadero, el cual se extiende hasta poco antes de llegar a su entrepierna.

Así se baña Sebastián Rulli

Sebastián Rulli confesó que "hoy le tocaba baño"

El actor y modelo argentino como título de las fotografías optó por centrarse en la idea de que al ser viernes "le tocaba baño", tratando de generar interacción con sus seguidores al cuestionarlos sobre si ellos también se ducharán hoy.

Ante lo cual, más de un usuario le colocó un coqueto comentario, tales como "Llegó el Dios griego" y "Solo me baño si tú me tallas la espalda" e incluso, algunos mensajes dirigidos a Rulli fueron tan ocurrentes que la propia Angelique Boyer les regaló un "me gusta", mientras que el actor solo se dedicó a sentirse halagado tras dejar poco a la imaginación.

