Sebastián Rulli recibe emotivo detalle de una mujer que no es Angelique Boyer

El famoso galán de las telenovelas Sebastián Rulli enloqueció a todas sus fans al compartir un video en su historial de Instagram, presumiendo un arreglo de flores que le dio una mujer.

Cabe mencionar que Sebastián Rulli se fue a Japón para las grabaciones de las escenas del nuevo proyecto que lleva por nombre "El último dragón".

El actor Sebastián Rulli de 43 años, compartió el clip, en el presume que una admiradora italiana le hizo llegar hasta Tokio un ramo de flores, debido a este detalle el famoso le agradeció a la fan.

En su más reciente publicación, el actor Sebastián Rulli, mencionó que hace 20 años vivió por dos meses en Shibuya y que ahora a su regreso, está más enamorado de la ciudad.

“Hoy regreso después de tantas experiencias y con el mejor proyecto de mi vida. No se pueden imaginar la felicidad que me invade y las ilusiones nuevas que genera en mí. Estoy tan agradecido con Dios, con la Vida y por supuesto con Ustedes que me han permitido llegar hasta aquí. Todo esto lo tengo presente en cada escena y espero que “El Último Dragón” supere todas sus expectativas". Mencionó Sebastián Rulli.