Sebastián Rulli publica foto del rostro de su hijo, ¿se parecen?

Sebastián Rulli compartió una fotografía al lado de su hijo Santiago este sábado 15 de enero por motivo de su cumpleaños número 12, y el famoso actor argentino le dedicó unas tiernas palabras que estremecieron a todo internet e incluso la misma Angelique Boyer se hizo presente en los comentarios.

Varios famosos también le enviaron ciertas felicitaciones al pequeño, quien se mantiene alejado de de las redes sociales, por ello el actor no se deja ver tanto tiempo con él aunque sí convive en privado con él.

La última vez que se dejaron ver juntos fue en junio de 2020, cuando Sebastián y su hijo causaron furor en Tik Tok, pues el pequeño estremeció a todas las redes sociales.

Sebastian Rulli felicita a su hijo por su cumpleaños

El hijo del actor cumplió 12 años de edad

En la publicación que el argentino le dedicó a su hijo, le dijo cuánto lo ama y el cariño que siente por él. Todo explotó de amor cuando Angelique Boyer le deseó un feliz cumpleaños, y el mensaje estaba acompañado de emojis que fueron respondidos por el autor de la publicación.

“Santi… llegaste a mi vida hace 12 años para llenarme de Amor y demostrarme que mi corazón es capaz de amar sin límites”.

La actriz de origen francés, se pronunció y escribió un breve mensaje: “Feliz cumpleaños Santi”.

Este hijo nació de la relación de Celilia Galiano con Sebastian, y pese a que la pareja está separada ya, el actor sigue viendo a su hijo cada que pueden pues llevan una relación cercana.

¿Cuántos hijos tiene Sebastián Rulli?

El actor nació en Argentina y triunfó en México

El querido actor es papá de un hijo y actualmente ha comentado que no necesita más, y que incluso Angelique no tiene el deseo de ser mamá, por ello la pareja no ha planeado más bebés.

El también modelo ha sufrido mucho, ya que anteriormente Sebastián Rulli estaba desconsolado por no poder ver a su hijo y es que durante la pandemia, por prevención, no salían de casa.

