Sebastián Rulli no quiere hijos ni boda con Angelique Boyer

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se han convertido en la pareja favorita del mundo del espectáculo, sin embargo, tras siete años de noviazgo sus fans se han preguntado para cuándo la boda y los hijos, y fue precisamente el actor quien emitió su postura al respecto.

Y es que la pareja se vio envuelta en gran polémica, luego que Angelique aseguró en días recientes que no tendrá hijos con el argentino, pero eso no es todo, pues destacó que entre sus planes no está el de casarse.

“Yo creo que hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado como ‘el día más feliz de tu vida va a ser tu boda’, ‘para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos’, y no”, explicó la actriz en una entrevista para el programa “Hoy”.

Tras el escándalo, fue el actor quien emitió su postura tras las declaraciones de su novia. ¿Qué dijo al respecto? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles sobre la historia de amor de Angelique y Sebastián.

¿Por qué Sebastián Rulli no quiere boda con Angelique?

El actor argentino y Angelique Boyer.

Durante una entrevista para el programa matutino “Hoy” de Televisa, el actor argentino de 46 años dijo estar de acuerdo con su novia, y confirmó que no tendrá boda ni hijos con la actriz francesa.

La pareja de Angelique Boyer aclaró que experiencia le ha bastado para saber que un papel ni la iglesia son indispensables para demostrar el amor en una relación, por lo que mencionó que para él lo más importante es “confianza y respeto”, con ello el “comprometerse” o “tener hijos” quedarían de lado.

“La experiencia también te da a entender que una relación no está basada en un papel ni una iglesia ni una bendición, está basada en el amor”, reveló.

¿Cuántos hijos tiene Sebastián Rulli?

Sebastián junto a su hijo.

El actor y modelo argentino tiene un hijo, Santiago Rulli Galliano, producto de su matrimonio con la conductora argentina. Cecilia Galliano, de quien se separó en 2011.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli ha demostrado tener química no solo para las telenovelas que han protagonizado juntos como “Teresa”, “Lo que la vida me robó” y "Vencer el pasado", pues la historia de amor de la pareja ha logrado captar la mirada de la farándula por más de siete años, en donde nos han demostrado que no se necesita boda ni hijos para ser amados y felices.

