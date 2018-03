Sebastián Rulli le responde a Ivonne Montero tras fuerte declaración

Sebastián Rulli negó tajantemente haber tenido alguna relación sentimental con Ivonne Montero, luego de que la actriz afirmara que el argentino se acercó a ella por interés cuando este recién llegó a México.

Agencias/Diario La Verdad

Ciudad de México

En aquella ocasión, Montero aseguró que el actor se acercaba a ella y era cariñoso cuando estaban frente a las cámaras, pero fuera de ellas se mostraba indiferente.

“La verdad me da un poquito de pena que tenga que recurrir a ese tipo de cosas en un momento donde tenía que promocionar su telenovela”, contestó Rulli en entrevista para el programa “De Primera Mano”.

Posteriormente, Sebastián fue cuestionado por otra declaración de Ivonne, pues la famosa aseguró que él negaría haber tenido una cercanía con ella.

“Le tengo que dar la razón, sí, no me acuerdo, no es cierto, qué quieres qué te diga, además es de caballeros, no creo que sea de buen gusto dar una opinión al respecto, ustedes saben cómo soy, me imagino que si en ese momento yo quisiera agarrarme de la fama pues sería más famoso en ese momento, no sé, no tiene mucha lógica la situación. Me imaginó que existirían fotos en ese caso, si era tan famosa, no sé, no quiero hablar mal de algo que no puedo hablar”, refutó.

Para finalizar el tema, Rulli envió sus mejores deseos a Montero. “No tengo más que decir, que le deseo lo mejor y que sea una persona exitosa”.