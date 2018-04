Sebastián Rulli envía conmovedor mensaje a Angelique Boyer

Sebastián Rulli y Angelique Boyer forman una de las parejas más sólidas en el mundo de la farándula. En estas semanas se les ha visto desbordar el amor que se tienen, compartiendo en sus cuentas de instagram fotografías, donde se les ve muy enamorados, la química que hay entre estos dos famosos actores es inigualable.

Una publicación compartida por Sebastian Rulli (@sebastianrulli) el Abr 20, 2018 at 8:56 PDT

“Cuando digo que te extraño no es porque quiera egoístamente tenerte cerca mío, sino que el hecho de no estar a tu lado me hace estar consciente de lo mucho que te Amo”, comienza esta amorosa reflexión del actor de 42 años. “Te pienso a cada instante y reconozco lo afortunado que soy de tenerte en mi vida. Valoro cada risa, cada lágrima, cada beso, cada momento”, este fue el mensaje que ha emocionado a todos sus seguidores.