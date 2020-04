Sebastián Rulli enseña tremenda PANZA en Tik Tok ¿Subió de peso?

Sebastián Rulli se alejó de su look de galán en Televisa, para ser actor de sus muchas publicaciones de Tik Tok, pero un reciente video lo mostró con tremenda panza y de inmediato impactó a sus fans, quienes no tardaron en dejar gran cantidad de comentarios, criticando su cambio de look y comparándolo con una mujer embarazada.

Durante varios meses, el actor de origen argentino junto con Angelique Boyer, se han dejado ver de cerca durante su cuarentena por Coronavirus, y en un principio fue la actriz quien se sumó a la red social de Tik Tok, para más tarde ser superada por las frecuentes ocurrencias de su pareja, ya que él mismo admitió estar “adicto” a su uso y considera que es la mejor forma de alegrarle el día a sus fans.

Las buenas noticias para los fans de Sebastián Rulli crecieron con la llegada de la tercera temporada de “El Dragón” en Netflix, serie en la que el famoso es protagonista y presume una escultural figura fitness a sus 44 años de edad; así que verlo con aumento de peso en redes sociales fue una sorpresa para sus 8.9 millones de seguidores.

La panza de Sebastián Rulli

Al final, el video del actor de Televisa en su cuenta de Instagram, resultó ser una divertida broma para sus seguidores, donde lució una diminuta blusa rosada, lentes de sol, sombrero, bolso de mujer y un short de playa; video que ya superó 1 millón 216 mil reproducciones y 255 mil 506 me gusta en menos de 4 horas de compartirlo.

Incluso Angelique Boyer no se pudo resistir a reaccionar la divertida publicación de Sebastián Rulli, quien parece no tener miedo a realizar el ridículo, con tal de ayudarle a sus fans a sobre llevar la cuarentena y los resultados lo galardonaron con gran cantidad de elogios, además de las mucha críticas de que su adicción a Tik Tok se esté saliendo de control.

"Alguien ha creado una cuenta de tik tok y se hace pasar por mi para destruir mi carrera! Si Miguel Garza lo encuentra no me hago responsable. NO ME SIGAN AHÍ!!"