Sebastián Rulli el galán de las telenovelas confesó que fue infiel ¡Escándalo!

Sebastián Rulli recientemente tuvo una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda y durante la presencia del famoso la conductora comenzó a cuestionarle sobre su nuevo proyecto la serie “El dragón” que se ha convertido en una de las favoritas de los fans del actor argentino.

Durante la entrevista el famoso reveló secretos de su pasado lo que provocó revuelo en las redes sociales, pues el famoso por vez primera confesó que fue infiel durante una relación sentimental que tuvo hace algún tiempo y que además era una persona muy celosa.

“He sido infiel, conozco la infidelidad, la he sufrido, por hoy me queda claro que no es un estilo de vida que a mí me interese, ni crearlo ni sufrirlo”. Expreso el famoso durante la entrevista.

Tras las polémicas declaraciones de Sebastián Rulli, la periodista le cuestionó si ahora se considera un hombre fiel a lo que él contestó: “Sí, hoy me considero más que nunca”. Con estas palabras el actor argentino ha demostrado que ahora está totalmente enamorado de su actual novia, la actriz Angelique Boyer.

Cabe mencionar que ambos famosos comenzaron a iniciar un romance tras haber participado en la telenovela “Lo que la vida me robó”, desde ese momento se han convertido en una de las parejas más sólidas del medio de la farándula, pues han compartido románticos momentos a través de Instagram.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer

Sebastián Rulli durante la entrevista con Mara Patricia Castañeda reveló que entre sus planes por el momento no es casarse, pues disfruta la relación amorosa que tiene con la famosa actriz.

