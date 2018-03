Sebastián Rulli ama hacer reír

El actor Sebastián Rulli estuvo este fin de semana en la ciudad debido a que presentó la obra “Hasta Que La Boda Nos Separe”, donde comparte créditos con Verónica Jaspeado y Ana Bertha Espín.

El famoso vino acompañado de la actriz Angelique Boyer y su pequeño hijo que también lo acompañaron hasta el teatro, en entrevista exclusiva para La Verdad el actor habló acerca del éxito de la telenovela donde participa y está a punto de culminar.

“Estoy feliz esta novela está a punto de salir del aire el 11 de marzo, fue una experiencia muy divertida y me siento orgulloso, además está película me dio el premio a mejor actor y estoy agradecido con la gente”, comentó respecto al premio TV y Novelas.

El actor confesó que le encanta su nueva faceta en la televisión y en el teatro, “Me siento afortunado de hacer algo diferente, ya que el objetivo determinante fue salir del papel con el que me conocían, la gente me ubica bien con el melodrama. Hacer reír me da más.

Accidente deja con cicatriz de por vida a Sebastián Rulli

Sebastián Rulli tendrá una marca de por vida en su rostro que le recordará su participación en la telenovela "Papá a toda madre", todo gracias a un accidente en el foro. De acuerdo con Debate, Rulli compartió a través de sus redes sociales, una foto que muestra la herida que le provocó en la ceja un accidente que tuvo al terminar de grabar una escena.

“Me llevará la marca de #Papáatodamadre en mi ceja izquierda. Un punto por golpearme contra un extintor que no vi cuando salía del foro #Gajesdeloficio”, escribió el actor como pie de foto de esta instantánea en la que se ve recostado en el servicio médico donde le fue suturada la herida.

Siempre positivo, Rulli aparece muy sonriente mostrando la pequeña herida que le dejó el descuido de golpearse con el extintor.

La imagen ha generado más de 43 mil likes y un sinfín de mensajes de sus fans que le envían sus buenos deseos y su pronta recuperación.

Luego de que cerraron su herida, el argentino dio lecciones de profesionalismo y continuó con las grabaciones de la telenovela que protagoniza al lado de Maite Perroni.