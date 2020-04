Sebastián Rulli: ¡PAPASITO! Así lucía cuando era jovencito

Sebastián Rulli es uno de los galanes de las telenovelas, que se ha distinguido por presumir siempre de un cuerpo siempre marcada y por un físico inigualable que se roba los suspiros de miles de sus fans en la televisión y en las redes sociales.

Últimamente el actor a través de su cuenta oficial de Instagram, siempre comparte candentes imágenes que dejan muy poco a la imaginación, pero recientemente demostró que desde que era solo un adolescente ya era uno de los artistas más guapos de la industria con varias fotos de su pasado, lo que sin duda ha hecho enloquecer a sus millones de seguidores.

La imágenes de joven de Sebastián Rulli

Resulta que el talentoso actor de 44 años, Sebastián Rulli, recientemente compartió en sus historias de Instagram fotos de cuando era aún más joven, demostrando que desde su adolescencia ya era uno de los artistas más guapos, fascinando a sus millones de seguidores.

Hay que destacar que Sebastián es reconocido por ser el galán de telenovelas como Lo que la Vida me Robó, pero también por su innegable belleza y perfecta figura que ha conquistado a millones de televidentes mexicanas y de muchos otros países.

No es para menos que esos millones de fans que ha ido adquiriendo con el tiempo sin duda se deleitaron y quedaron aún más enamoradas del actor con las fotos que él compartió en su red social vistiendo con elegantes trajes o camisas semi abiertas, mientras posaba para una revista en sus tiempos de más juventud.

Cabe mencionar que no hace mucho Sebastián Rulli tras compartir varios momentos románticos con Angelique Boyer, regresó a su cuenta de Tik Tok para hacer de las suyas, pues el actor no pudo evitar recurrir al humor, para concientizar a sus millones de seguidores a cerca de la cuarentena de COVID-19 y así recalcar su preocupación con divertida broma acerca de las fake news que no han dejado de surgir sobre la pandemia del 2020.