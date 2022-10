Sebastián Poza compartió el motivo de su separación con Azul Guaita de “Rebelde”

Sebastían Poza es hijo de Marín Villanueva y Jorge Poza y a inicios de años disfrutaba de una bella relación con la actriz Azul Guaita, quien fue la protagonista del remake de la telenovela “Rebelde”.

Sin embargo, recientemente surgió el rumor de que Sebastián Poza y Azul Guaita habrían terminado su relación que comenzó en el año 2020 y en La Verdad Noticias te tenemos la exclusiva de que el actor acaba de confirmar su ruptura.

Asimismo, Sebastián reveló cuáles fueron los motivos al reportero Edén Dorantes quien compartió el vídeo en su canal de Youtube. Aquí te contamos qué es lo que dijo.

Este es el motivo de la ruptura entre Sebastián Poza y Azul Guaita

Sebastián Poza habla de su ruptura.

Hasta el momento no se ha confirmado cuándo fue la fecha exacta de su rompimiento, pero se sospecha que fue durante el pasado mes de agosto. Asimismo, Alex Kaffie habría publicado que Sebastián Poza fue quien rompió con Azul Guaita de la famosa telenovela Rebelde de Netflix.

Pero ahora que Sebastián Poza compartió con el reportero Edén Dorantes el verdadero motivo de su ruptura con la actriz Azul Guaita fue porque sus vidas estaban yendo por otros rumbos y ya no eran compatibles.

"Ya terminamos, Azul y yo ya no estamos juntos, lamentablemente y tristemente ya no estamos juntos, los dos queríamos otros caminos que no iban a donde mismo" dijo Sebastián Poza.

¿Cuántos años tiene Sebastián Poza?

Edad de Sebastián Poza:

El joven actor Sebastián Poza actualmente tiene 19 años y comenzó a actuar desde los 12 años en la telenovela “Despertar Contigo”. También participó en el 2016 en el reality show Kids' Choice Awards México, te compartimos cómo canta el hijo de Mayrin Villanueva.

