Sebastián Ligarde explica todo del tumor de colón que le acaban de diagnosticar

Recientemente, se filtró que el ex actor de Televisa, Sebastián Ligarde, estaría algo grave de salud pues le diagnosticaron un tumor en el colón que podría ser cáncer. Pero ahora el actor en persona cuenta muy afectado qué es lo que tiene.

En exclusiva de La Verdad Noticias, te contamos que el actor fue invitado al programa de espectáculos “De Primera Mano” en el que abrió su corazón y contó todo sobre su enfermedad.

El actor reveló que fue hace cuatro meses cuando los médicos detectaron que tenía dos tumores en el colón en una revisión rutinaria. Esta noticia lo ha impactado mucho y también tiene muy preocupados a sus seres queridos.

¿Sebastián Ligarde tiene cáncer en el colón?

Sebastián Ligarde habla de su salud en "De Primera Mano".

El actor Sebastián Ligarde, que se volvió famoso al salir en la exitosa telenovela de Televisa “Quinceañeras”, contó en una videollamada en “De Primera Mano” que tuvo mucha suerte de realizarse una colonoscopía de rutina, pues así fue como detectaron que tenía dos tumores en el colón.

A pesar de que no son tan grandes, el actor reveló que los médicos tienen sospechas de que podría ser cáncer. Por ello ya le han retirado uno para que lo examinen, pero mientras él y su familia están muy preocupados.

“Me hicieron una colonoscopia, que yo me hice rutinaria, sin ningún síntoma, sin ningún nada de nada, yo nada más fui a hacérmela porque tenía 10 años de no hacérmela. Y resulta que me encontraron dos tumores, uno de 10 milímetros y otro de 33” explicó el actor.

Además, confiesa que está en trámites con el sistema de salud para que le puedan retirar el tumor que aún tiene. Esta situación está haciendo que el actor se replantee toda su vida y le han enseñado a apreciar la vida.

¿Cómo se llama la pareja de Sebastián Ligarde?

Sebastián Ligarde y su pareja.

El famoso actor Sebastián Ligarde actualmente es pareja de Jorge Lopez de Lira desde el año 2013 aunque afirma que Televisa no quería que saliera del closet.

