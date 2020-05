Sebastian Bear-McClard esposo de Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski tuvo una boda sorpresa en Nueva York el 23 de febrero de 2018. Se casó con su novio de tan solo unas semanas, Sebastian Bear-McClard, en el Ayuntamiento.

Según la página de IMDb (In Movie Data base) Bear-McClard es productor, actor y escritor de películas independientes como Good Time (2017), protagonizada por Robert Pattinson, Heaven Knows What (2014) y Still Life (2006).

Bear-McClard socio de los hermanos Safdie

Joshua y Ben Safdie son el dúo escritor / productor / director con sede en Nueva York detrás de las películas producidas por McClard, Good Time y Heaven Knows What. Los hermanos también están detrás de la película independiente de 2009 Daddy Longlegs.

LOS ANGELES - NOV 8: Caleb Landry Jones, Sebastian Bear-McClard, Joshua Safdie at the AFI FEST 2014 Photocall at the TCL Chinese 6 Theaters on November 8, 2014 in Los Angeles, CACrédito editorial: Kathy Hutchins / Shutterstock.com

En 2014, los Safdies lanzaron Elara Pictures con Bear-McClard y el productor Oscar Boyson como socios, así lo reportó Deadline. Heaven fue el primer proyecto de la compañía.

Uno de los hermanos de Safdie se enfrentó a un nuevo thriller llamado Uncut Gems, protagonizado por Jonah Hill. McClard es coproductor con Oscar Boyson y Scott Rudin de Elara Pictures y Eli Bush de Scott Rudin Productions.

Los Safdies también están dirigiendo una nueva versión de la película de 1982, 48 Hrs (que originalmente protagonizó Eddie Murphy y Nick Nolte). Bear-McClard está produciendo, y Ronald Bronstein y el creador de The Charmichael Show, Jerrod Carmichael, están escribiendo el guión con Josh Safdie.

Bear-McClard ha sido nominado para varios premios

Emily Ratajkowski & Sebastian Bear-McClard at the 2020 Film Independent Spirit Awards.

Crédito: Paul Smith/Featureflash

Sebastian fue nominado para el Gotham Independent Film Awards, incluido el Mejor largometraje por Good Time. También ganó el Independent Spirit Award en 2014 por Heaven Knows What.

Sebastian y Ratajkowski vistos por primera vez en San Valentín

La Poubelle de Los Ángeles: Credit: The Mega Agency

La pareja llamó la atención cuando fueron vistos participando en su primera demostración de amor fuera del restaurante La Poubelle de Los Ángeles, según el Daily Mail. Existía el rumor que la actriz se acaba de mudar del apartamento de su ex-novio solo unas semanas antes.

The Fat Jew en la boda de Sebastian Bear McClard y Emily Ratajkowski

The Fat Jew en la boda de Sebastian Bear McClard

Sebastian Bear-McClard es el mejor amigo del rey de los memes; The Fat Jew. En 2014, esta pareja de amigos posó para fotos y se abrazaron en la alfombra roja durante un evento del Festival de Cine de Tribeca. The Fat Jew, cuyo verdadero nombre es Joshua Ostrovsky, también estuvo presente en la boda del Ayuntamiento.