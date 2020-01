Sean Yseult, de bajista de White Zombie, a exitosa fotógrafa profesional

Shawna Reynolds, más conocida como "Sean Yseult", nació el 6 de junio de 1965 en Carolina del Sur, Estados Unidos. En su juventud fue estudiante de una escuela (Parsons) especializada en el departamento de gráfismo y comunicaciones, con lo cual ya vemos que sus pasos iban dirigidos hacía el mundo de la creatividad, algo que aplicaría años más tarde realizando distintos trabajos artísticos para el interior de discos como alguno que otro de NY Lose.

La visión de Sean Yseult ha tenido enorme repercusión en los Estados Unidos, con sus exitosas exposiciones.

Su formación musical comenzaría de niña tocando el piano, aunque pronto tendría sus primeros escarceos con la guitarra. La experiencia que hizo que Sean deseara estar en un grupo se la produjo un concierto de Joan Jett & the Blackhearts, a los que vio en 1981. Además de Joan Jett, Sean comparte una pasión descomunal por The Cramps y los coches, de los cuales posee un Ford Falcon Sprint del 63, un BMW Z3 Coupe, entre otros.

Sean Yseult siempre fue una fanática de The Cramps, uno de sus grandes alegrías fue conseguir una copia de “Songs the Lord Taught Us”, después los vió en concierto y en el 2006, incluso formó parte de la banda para una parte de la gira correspondiente a ese año.

En 1983 se muda a Nueva York, un hecho trascendental para que conociera a Rob Zombie. Allí trabaja en una cafetería y junto a Rob diseñarian una revista porno llamada Celebrity Sleuth. Comenzaron a salir juntos e iniciaron una relación que se prolongó durante seis años. Este hecho pondría los cimientos de la creación de una nueva banda llamada White Zombie en 1985. Originalmente Sean quería dedicarse a tocar la guitarra en el grupo, pero desistió al ver que era más duro de lo que ella creía. A partir de ese momento se decidiría a tocar su primer bajo al que llamaría Phamtom. Los Zombie tendrían muchos cambios de guitarras y baterias, pero Sean siempre se mantendría al frente como una de las piezas más rockeras del grupo. Le preocupaba más escribir buenos riffs que entrar al uso de la tecnología, mejorando el nivel compositivo del grupo.

Sean Yseult aún disfruta tocando el bajo, pero ahora sus esfuerzos están más enfocados al arte fotográfico. De hecho los árboles, la arquitectura, los cementerios, la historia y los personajes de Nueva Orleans la inspiraron a tomar más y más fotos.

Al separarse White Zombie se uniría como guitarrista a la banda Famous Monster (adoptando el nombre de Devil Doll)participando en varios álbumes como In The Night!!! (98) y Around the World In 80 Bikinis (99). Esta banda sería formada integramente por mujeres, como Katielynn Campbell (Nashvile Pussy) alias Vampire Girl y la bateria Chic-zilla. Sean fue la encargada de realizar el diseño del artbook de los discos. Posteriormente trabajaría con Zilch y en el 2002 se involucraría en un nuevo proyecto llamado Rock City Morgue con Johnny Hotwheels (Guitarra rítmica), Rick Slave (Cantante), Larry Glover (Batería), Mike Brueggan y Rhoades D'Able (Guitarra). Con ellos publicaría un álbum en el 2002 llamado Some Ghouls.

White Zombie se convirtió en cabeza de cartel de los festivales musicales más grandes de América y Europa. Miles de personas saltaban como una escuchando el ritmo pegadizo que se convirtió en el elemento clave del sonido de la banda.

Después de la separación de la banda, Sean continuó con desarrollando su enorme creatividad, ahora como fotógrafa, lanzando una serie de importantes trabajos. Por lo general, sus obras son inusuales y sombrías, pero dicho esto, son como una buena película de terror, captan tu atención y no te dejarán ir hasta el final. "Mississippi Mermaids", fue una de sus primeras series, un trabajo interesante y surrealista. Sombrío y emocionante. Lo mejor de las obras de Sean es la combinación de diferentes elementos que te hacen fijar la atención con seguridad, otorgando emociones e impresiones maravillosas. Como una buena pesadilla.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Del 2002 al 2018, Sean ha realizado 16 exposiciones fotográficas individuales, nueve en diferentes galerías de Nueva Orleans, tres en Nueva York, una en Carolina del Norte y una más en Los Angeles, California, todas ellas muy exitosas. Destacó entre todas la titulada “They All Axed For You”, realizada en la galería Boyd Satellite, donde Sean presentó una serie de fotografías de animales que sirvieron como una carta de amor y un regalo de cumpleaños para la Ciudad de Nueva Orleans en el aniversario de su Tricentenario.

Ricardo D. Pat