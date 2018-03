Sean Penn ¿drogado? en pleno programa en vivo

Resulta que el famoso actor Sean Penn, fue un invitado a uno de los programas más famosos de Estados Unidos, pero el estado en que llegó no era el más adecuado y en cuestión de segundos varios medios de comunicación empezaron a criticarlo. Muchos medios de comunicación afirmaron que el actor se encontraba "drogado".



Sean Penn fue invitado al programa nocturno de Stephen Colbert, “The Late Show”, sim embargo, llegó bajo los efectos de un sedante, el actor no dudo en aceptar que estaba bajo la influencia de un sedante llamado Ambien, que tomó para poder dormir en un vuelo nocturno.

¿ Sean Penn se droga para dormir?

Supuestamente Sean Penn, utiliza este sedante para dormir, pero a la hora de ser cuestionado por el presentador sobre cómo diferencian a sean cuando ha tomado sedantes y cuando no, el actor no dudo en sacar un paquete de cigarrillos y fumar en pleno programa, después de varios minutos fumando el presentador le pidió que apagara su cigarrillo.

"Bueno, ofrecen seguridad laboral a los oncólogos", respondió Sean Penn con su ácido sentido del humor.

¿Esto afectara la carrera de Sean Penn?:

El actor mencionó que no es ninguna "droga" y que cuenta con todas las recetas medicas, pero algo sí dejó en claro, el actor confirmó que ya no le apasiona la actuación como en sus inicios, pues le cuesta colaborar con otros y que se ha sentido decepcionado con él mismo.

Será que Sean Penn se encuentra en una depresión, y es por ello que consume estos sedantes como "droga".

Sean Penn utiliza sedante para dormir

¿Qué opinas de la actitud de Sean Penn y los sedantes?

Puede ser que si se encuentre en un estado depresivo, o simplemente el exceso de trabajo no lo dejé dormido, lo cierto es que los sedantes que el actor consume, es un análogo de las benzodiazepinas pero no una benzodiazepina en sí, sino un fármaco hipnótico del grupo de los llamados fármacos Z, con una estructura imidazopiridínica que lo hace parecido a la de aquellas. Actúa sobre el mismo receptor de las benzodiazepinas y sobre el mismo centro activo del canal de cloro. A diferencia de éstas, el zolpidem no tiene efectos a nivel medular, ya que no se une a los receptores allí ubicados.