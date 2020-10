Sean Connery, el primer James Bond del cine falleció a los 90 años/Foto: Diario Córdoba

El actor escocés Sean Connery fue mejor conocido por su interpretación de James Bond, siendo el primero en llevar el papel a la pantalla grande y apareciendo en siete de los thrillers de espías.

Sir Sean murió durante la noche mientras dormía, mientras estaba en las Bahamas. Se entiende que no se encontraba bien durante algún tiempo.

Su carrera como actor abarcó décadas y sus numerosos premios incluyeron un Oscar, dos premios Bafta y tres Globos de Oro.

Las otras películas de Sir Sean incluyen The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade y The Rock.

Fue considerado en gran medida como el mejor actor que interpretó a 007 en la franquicia de larga duración, y a menudo se le menciona como tal en las encuestas.

Su Oscar llegó en 1988, cuando fue nombrado mejor actor de reparto por su papel de policía irlandés en Los intocables.

Fue nombrado caballero por la Reina en el Palacio de Holyrood en 2000. En agosto, celebró su 90 cumpleaños.

La estrella Sir Thomas Sean Connery dejó una gran marca en el cine de todo el mundo. El británico ha sido considerado como el mejor Agente 007/Foto: El Periódico

¿Sean Connery ha sido el mejor James Bond?

Connery fue considerado durante mucho tiempo como uno de los mejores actores que interpretó al icónico espía. Su muerte fue confirmada por su familia, según la BBC.

Connery fue uno de los favoritos del público durante más de 40 años y uno de los protagonistas más confiables y distintivos de la pantalla.

Una vez encasillado como el sexy Agente 007 de Ian Fleming, pasó a distinguirse con una carrera larga y madura en películas como "El viento y el león", "El hombre que podría ser rey", entre otras.

Además de su título de caballero y su Premio de la Academia, recibió muchas felicitaciones por su larga carrera, incluidos los Kennedy Center Honors en 1999 y el American Film Institute, premio a la trayectoria en 2006.

Connery estuvo casado con la actriz Diane Cilento entre 1962 y 1973. La pareja se divorció en 1973 y Cilento murió en 2011.

A Connery le sobreviven su segunda esposa, la pintora Micheline Roquebrune, con quien se casó en 1975; su hijo de Cilento, el actor Jason Connery; y un nieto del matrimonio de Jason con la actriz Mia Sara.