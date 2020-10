Sean Connery casi apareció en una película de “James Bond” de Daniel Craig

Sean Connery fue el primer actor en interpretar a James Bond en la ahora serie de 25 películas de EON, y desde entonces volvió al papel varias veces.

Después de la película de George Lazenby, On Her Majesty's Secret Service, Sean Connery regresó para Diamonds Are Forever. Luego regresó para la película de 1983 de James Bond, Never Say Never Again, pero también estuvo relativamente cerca de aparecer en una película de Daniel Craig, aunque no habría dado vida al famoso espía.

"Dr. No" de Sean Connery (James Bond) se estrenó el 5 de octubre de 1962

La tercera película de Daniel Craig como James Bond, Skyfall de 2012, tuvo un papel para el que Sean Connery habría sido adecuado. El director, Sam Mendes abordó la posibilidad en una entrevista de 2012, y otras fuentes revelan más sobre su participación.

"Skyfall" marcó 50 aniversario de película de Connery

En Skyfall, James Bond (Daniel Craig) recibe un disparo en una misión antes de la canción principal. Supuestamente muerto en acción, en realidad solo se está escondiendo y recuperándose para después frustrar un complot contra M (Judi Dench).

El plan de Silva (Javier Bardem) lo coloca a una distancia de tiro de M, por lo que Bond la lleva a su antigua casa familiar de Skyfall, donde Kincade (Albert Finney) los está esperando.

En 2012 también fue el 50 aniversario de la franquicia de películas de James Bond que comenzó con Sean Connery tras primera aparición en "Dr. No". de 1962. Como tal, Skyfall incluía homenajes a películas clásicas como el coche Goldfinger, completo con asiento eyector.

Sean Connery podría haber interpretado a Kincade

Kincade es el jardinero de Skyfall y ha estado allí el tiempo suficiente para que James Bond lo conociera. En última instancia, ayuda a Bond a tender trampas para la emboscada de Silva.

Sam Mendes le dijo a The Huffington Post que sí consideró elegir a Sean Connery como Kincade.

“Hubo una discusión definitiva sobre eso, muy temprano. Pero creo que eso es problemático. Porque, para mí, se vuelve demasiado ... te sacaría de la película. Connery es Bond y no volverá como otro personaje. Es como si hubiera estado allí. Entonces, fue un coqueteo muy breve con ese pensamiento, pero nunca iba a suceder, porque pensé que lo distraería".

Puede que Mendes tenga razón. Tener dos James Bonds apareciendo en la misma película podría ser demasiado, incluso más que ver el auto Goldfinger en una película de Daniel Craig.

Sin embargo, en 2015 fuentes de Den of Geek dicen que llegaron a ensayar con Sean Connery en el papel de Kincade. Fueron problemas de salud los que supuestamente obligaron al actor de 90 años a renunciar, no preocupaciones por romper la cuarta pared.

Además, las fuentes dicen que los productores de Skyfall consideraron elegir a George Lazenby o Timothy Dalton para regresar a la franquicia. La razón por la que estaban considerando a ex Bonds era que Skyfall estaba destinado a ser un hogar para agentes retirados.

No habrían declarado abiertamente que Connery, Lazenby o Dalton habían sido James Bond antes, pero habría estado implícito.

Daniel Craig dedica homenaje a Sean Connery a horas de su muerte

Esto se habría apoyado en la teoría sugerida durante mucho tiempo de que James Bond es solo un nombre en clave. Cada uno de los actores que interpretaron a 007 habría sido una persona diferente que adoptó el ahora famoso nombre clave.

Aunque esta teoría ignora la continuidad de Roger Moore visitando la tumba de la esposa de Lazenby, y tanto Dalton como Pierce Brosnan hacen referencia a la pérdida de su esposa. En cualquier caso, Finney interpretó a Kincade y Skyfall se convirtió en el hogar familiar ancestral de Bond, donde Kincade siguió siendo el jardinero y Sean Connery permaneció retirado.

