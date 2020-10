Sean Connery: George Lucas rinde homenaje a fallecida estrella de Indiana Jones

Hoy, 31 de octubre, trajo la triste noticia de que falleció el legendario Sean Connery. Desde el anuncio, muchos de sus amigos y colegas en Hollywood han dedicado emotivos homenajes y mensajes de despedida al actor.

Entre los homenajes a Sean Connery conocido por interpretar a James Bond y muchos más papeles icónicos, se encuentran del actual actor de la franquicia, Daniel Craig. Lucasfilm también emitió declaraciones de George Lucas, Kathleen Kennedy y Frank Marshall.

La estrella escocesa, por supuesto, interpretó a Henry Jones, Sr. en Indiana Jones y la última cruzada, lo que significa que trabajó en estrecha colaboración con los grandes nombres de Lucasfilm.

Los homenajes de George Lucas y Lucasfilm

"Sir Sean Connery, a través de su talento y empuje, dejó una marca indeleble en la historia del cine", comienza la declaración de George Lucas.

"Su audiencia abarcó generaciones, cada una con papeles favoritos que interpretó. Siempre tendrá un lugar especial en mi corazón como el padre de Indy. Con un aire de autoridad inteligente y un sentido astuto de picardía cómica, solo alguien como Sean Connery podría interpretar a Indiana Jones de inmediato. en arrepentimiento o alivio juvenil a través de una severa reprimenda paternal o un abrazo de alegría. Estoy agradecido por haber tenido la suerte de haberlo conocido y trabajado con él. Mis pensamientos están con su familia".

Harrison Ford y Sean Connery en Indiana Jones y la última cruzada

"Sir Sean Connery será recordado por su talento, su encanto, su ingenio y los muchos papeles inolvidables que interpretó, pero siempre será el padre de Indy para nosotros. Fue un honor conocerlo y trabajar con él y nuestros corazones están con él. familiares y seres queridos", se lee en la declaración de Kennedy y Marshall.

También hay una declaración general de Lucasfilm, que puede leer a continuación:

"Todos en Lucasfilm lamentamos el fallecimiento de Sir Sean Connery y nos unimos al mundo para celebrar su vida y su carrera. Con una mezcla de elegancia, determinación y humor, encarnó la magia de las películas. Adiós, Sr. Bond, Capitán Ramius , Profesor Jones ... usted nos ayudó a todos a encontrar la iluminación".

El legado de Sean Connery

El hijo de Connery, Jason Connery, también emitió una declaración sobre el fallecimiento de su padre:

"Todos estamos trabajando para comprender este gran evento, ya que solo sucedió hace muy poco, a pesar de que mi padre no se encuentra bien durante algún tiempo. Un día triste para todos los que sabían y amaba a mi papá y una triste pérdida para todas las personas en todo el mundo que disfrutaron del maravilloso regalo que tenía como actor".

Jason Connery, ha seguido los pasos de su padre para convertirse en actor

Además de interpretar a 007 y al padre de Indiana Jones, Sean Connery era conocido por The Untouchables, Highlander, The Hunt for Red October, Finding Forrester, The Rock y mucho más. El último papel del actor en una película de acción real fue en The League of Extraordinary Gentleman de 2003.

Nuestros pensamientos en La Verdad Noticias están con la familia y los amigos de Sean Connery.

Te puede interesar: Sean Connery, el primer James Bond del cine falleció a los 90 años

¿Has visto las películas de Indiana Jones con Sean Connery?, ¿Qué te parece el homenaje de Geoge Lucas? Dinos en los comentarios.