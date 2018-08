Se vio a Kim Kardashian de fiesta con el reggaetonero Nicky Jam

No cabe duda que Kim Kardashian siempre es noticia, y todos quieren ser parte del selecto grupo de amigos de las socialité; tal es el caso del reggaetonero Nicky Jam, quien aprovechó su cuenta de Instagram para presumir su noche de fiesta con Kim en Miami, Florida.

Nicky compartió a través de sus redes sociales los momentos más especiales en los que convivió con la estrella del reality de tv "Keeping up with the Kardashians", en donde no dudo mencionar lo sencilla que es ella.

El momento más conmovedor para los seguidores del cantante, fue el breve video donde Kim le expresará al cantante latino el gusto de al fin conocerlo y poderlo saludar.

Good vibes @kimkardashian @foodgod @sencillo305 Una publicación compartida por NICKY JAM (@nickyjampr) el 16 de Ago de 2018 a las 11:48 PDT