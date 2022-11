Se van contra Arath de la Torre tras burlarse de Toñita llorando en “Hoy”

La controversia no se aleja del reality de baile “Las Estrellas bailan en Hoy” que se transmirte en el programa matutino de Televisa “Hoy”. Ahora los ojos de todos están en la reacción de Toñita por la mala calificación que le dio Emma Pulido.

Pero eso no es todo lo que le ha pasado a Toñita, pues recientemente compartió que además de separarse de su esposo, pero también su hija de 14 años, tuvo que ser hospitalizada tras intentar quitarse la vida.

Sin embargo, a pesar de que todo se le juntó a la participante del reality show y se desbordó en llanto durante el programa, Arath de la Torre demostró no tener nada de tacto, pues Poncho Martínez contó que el conductor imitó a Toñita llorando.

Esta fue la crítica que recibió Arath de la Torre por imitar a Toñita llorando

Arath de la Torre se burla de Toñita.

Según el periodista Poncho Martínez, Arath de la Torre hizo una imitación de Toñita cuando se desbordó en llanto al tener un encuentro con la jueza Emma Pulido en “Las Estrellas bailan en Hoy”.

"Galilea se portó muy bien, le pedía a Toñita que no dijera lo de su hija; pero de repente entran Paul y Arath de la Torre que no sabían qué decir, y le dice Paul a Arath, 'a ver tú eres Toñita, qué opinas de lo que pasó?' y Arath empieza a burlarse de Toñita y fingiendo que está llorando” dijo Martínez.

Asimismo, el periodista comentó que no entiende como Arath no tiene nada de empatía por la competidora del reality quien sufría de verdad: “Asqueroso, Arath retirate y dedícate a vender macramé porque no eres ni un poco empático, ni un poco simpático, llevas tiempo cayéndole mal a la gente, pide una disculpa pública por haberte burlado”.

¿Qué pasó con Arath de la Torre y su esposa?

Arath de la Torre tuvo crisis con su esposa.

El reconocido conductor Arath de la Torre enfrentó una crisis en su matrimonio con Susy Lu debido al escándalo que tuvo con Andrea Rodríguez e incluso pensaron en el divorcio. También, estuvo en otra controversia al burlarse de la golpiza de Alfredo Adame.

