¡Se va de Televisa! Galilea Montijo pidió su RETIRO del Programa Hoy

Galilea Montijo es una de las conductoras muy elocuentes de la farándula mexicana, que en Televisa se ha hecho de una fama tremenda que hasta el día de hoy la destaca como de las favoritas de la televisión.

Recientemente Galilea Montijo fue abordada por la prensa a las afueras de las instalaciones de Televisa donde habló sobre ciertos detalles en la producción del programa Hoy, en donde ha alertado a sus fans por una lamentable noticia que compartió.

La fuerte revelación de Galilea Montijo

Resulta que luego de que un reportero le cuestionara sobre la posible salida de Magda Rodríguez, quien funge como actual productora del matutino, y si ella había pensado en tomar un descanso, esto fue lo que respondió ante la prensa:

Cada año le pido a la empresa si me deja salir, pero la empresa me dice no, quédate otro año, quédate otra vez con esta producción y yo la verdad hago lo que la empresa me pida, yo siempre les he dicho ustedes que yo amo lo que hago, no es que esté cansada pero yo ya voy a cumplir 13, 14 años.

Hay que destacar que la conductora del Programa Hoy, señaló que quiere mucho al programa y si ella se queda estaría muy feliz de hacerlo, en cuanto a Magda, la famosa señaló que estaba por terminar su ciclo pero aún no sabe si se va o se queda. Así lo detalló:

No sabemos lo de Magda. Ustedes saben que todos los productores tienen ciclos, de 2 a 3 años. Creo que la que más ha durado son 4 años que fue Carmen Armendáriz con 4.

TE PUEDE INTERESAR: Galilea Montijo muestra LO DE ATRÁS con atrevido escote

Cabe destacar que Martha Galilea Montijo Torres es una presentadora, conductora y actriz de televisión mexicana. Ha participado como actriz en diversas telenovelas en México y como conductora del Programa Hoy y diversos programas tanto de variedades como de telerrealidad, uno de los más recientes Pequeños Gigantes.

¿Te gustaría que Galilea Montijo saliera del Programa Hoy?