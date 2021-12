Se suma una quinta denuncia contra Chris Noth por abuso sexual

Chris Noth es acusado de agresión sexual por cinco mujeres

Una quinta mujer señala al actor Chris Noth, famoso por su personaje en la serie "Sex and the City", de abusar sexualmente de ella, el actor había reaccionado a los señalamientos y los ha negado, afirmando que fueron “consensuados”.

“Las acusaciones contra mí hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas”.

“Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días. No siempre significa no. Esa es una línea que no crucé", dijo en declaraciones.

Ante tales señalamientos el actor Chris Noth ha quedado fuera de los proyectos en los que estaba trabajando.

Chris Noth 2021

Chris Noth es señalado de agresión sexual

Chris Noth enfrenta un gran escándalo en este 2021, pues aunque anteriormente habría recibió una orden de alejamiento tras amenazar de muerte a una exnovia, la semana pasada fue acusado por dos mujeres de abuso sexual, en los años 2004 y 2015.

Tras esa publicación, una tercera mujer, habló en condición anónima y relató que fue asaltada sexualmente por el actor en Nueva York en el año 2010, cuando tenía 18 años y él 55.

Poco después, una actriz suplente de la serie "Sex and the City" publicó una carta en la que aseguró que el comportamiento de Noth en el rodaje era "indecente" y "tóxico" ya que acosaba a las actrices y pedía que se metieran en su camerino.

La quinta mujer que ha acusado a Noth es la cantante Lisa Gentile, quien contó que en una rueda de prensa en el 2002 la forzó a mantener relaciones sexuales y tras su negativa comenzó a besarla y tocarla.

Según cuenta la víctima el actor le pidió no contar lo sucedido, pues de lo contrario arruinaría su carrera y la pondrían en la lista negra de la industria.

Elenco de “Sex and the City” hablá

Elenco de "Sex and the City" opina sobre las acusaciones a Chris Noth

Tras dichos señalamientos en contra de Chris Noth, el elenco de “Sex and the City”, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis lamentaron la situación por la que pasaron las víctimas en un comunicado.

Las actrices han vuelto a reunirse para estrenar "And Just Like That...", una serie que sirve como continuación de "Sex And the City" y en la que el personaje de Noth muere en el primer episodio, sin embargo fue rodado antes de que salieran a la luz dichos señalamientos.

Sin embargo Chris Noth, tras ser acusado de agresión sexual ya no saldrá en “The Equalizer”, que sería su próximo proyecto.

De igual forma ante la denuncia de una quinta mujer por abuso sexual, el actor Chris Noth ha quedado fuera de su agencia y no se espera un futuro proyecto pronto.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.