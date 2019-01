Se rivaliza tierna historia Disney sobre un patito (VIDEO)

De nueva cuenta la franquicia más grande de dibujos animados cautivó a sus seguidores y esta vez lo hizo a través de un video en el que relata la historia de un patito que es fan número uno del famoso pato Donald.

¿De qué se trata?

Resulta que el parque temático de Disneyland Paris lanzó un spot de promoción y lo hizo a través de una conmovedora historia de un patito que debe migrar con su familia y en el trayecto pierde el cómic que tenía del famoso Donald.

En el video titulado "The little duck", el cual tiene una duración de menos de un minuto, se puede ver a un pequeño patito que al no poder llevarse la revista con el cómic, sale acongojado y triste, pero para su sorpresa, termina aterrizando en el parque temático viendo al personaje tan deseado, quien le extiende sus brazos y el pequeño corre hacia él y lo abraza.

El clip fue publicado hace un par de semanas, sin embargo, en su corto tiempo ha conseguido miles de reproducciones y cautivado a los fieles fanáticos de Disney.

A través de las redes sociales, los seguidores de la franquicia se han manifestado, por lo que dejaron todo tipo de comentarios halagando la humanización de la compañía.