Se revelan supuestos trabajos de brujería de Karla Panini contra Karla Luna

Felipe Silva se encuentra en medio de la polémica al hacer fuertes declaraciones sobre supuestos trabajos de brujería que Karla Panini y Américo Garza le hicieron a Karla Luna durante muchos años.

El empresario habló en el programa “Primera Mano” con Gustavo Adolfo Infante, en donde se compartieron capturas de pantalla de una supuesta conversación entre Silva y Américo Garza.

En las capturas se puede leer, que el ex esposo de Karla Luna mantenía una discusión con el empresario por todo lo que ha dicho acerca de él y Karla Panini y le ofrecía un trato monetario para que este se callara y dejara de dar detalles sobre lo sucedido con “Las lavanderas”.

A lo que Felipe Silva le respondió que dejará de hablar si permitía que los hijos de Karla Luna convivieran con sus abuelos y hermanos.

"Voy a entender cuando dejes de molestar y sé que puedes filtrar esta conversación, pero me vale, nada diga que me compromete, solo de compas deja de abrir el hocico y tan tan" se podía leer en un fragmento de la conversación.

Felipe Silva amenaza con revelar trabajos de brujería

Silva declaró que Garza le aseguro que no era una amenaza lo que le estaba diciendo, pero que de nada serviría que diera declaraciones sobre Luna a quien llamó “La muerta”, ya que su familia no se lo iba a agradecer, ya que todo pasó hace más de 9 años y las personas no le iban a creer.

Además, el amigo de Luna comentó que no iba a permitir más insultos de parte de él y le advirtió que podría destapar más información escabrosa alrededor de “Las lavanderas”.

“Conmigo ten cuidado porque si quieres hablo de las brujerías y trabajos satánicos que le hicieron a Luna. Tú dices si le sigo o no”

A lo que Américo Garza, respondió que todo se podía resolver y que llegarán a un trato amable. Por su parte Gustavo Adolfo Infante puso en duda todo lo declarado por el empresario, con quien pudo hablar vía telefónica.