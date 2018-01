Se revela quién filtró las fotos íntimas de Montserrat Oliver y Yaya Kosikova.

Luego de que las fotos de Montserrat Oliver y Yaya Kosikova fueran filtradas en internet, la policía cibernética se encuentra investigando los hechos para dar con la persona que filtró el pack de fotografías de la conductora Monserrat y Yaya, su novia modelo.

Luego de que fuera víctima Montserrat Oliver de la filtración de sus fotos íntimas con su novia Yaya Kosikova, la vidente cubana Mhoni, reveló fuertes detalles de dicha acción.

Mhoni dijo que alguien cercano a Oliver fue quien filtró las fotos con Kosikova; buscando perjudicar la imagen de la conductora y de su novia.

De igual manera Mhoni Vidente dijo que Montserrat Oliver y Yaya Kosikova van a pasar este trago amargo y que cosas buenas vendrán para la pareja, luego de que su intimidad fuera filtrada en internet con las fotografías que salieron a la luz.

Mhoni Vidente igualmente mencionó que Montserrat va a destacar en otro país tras ser expuestas las fotografías íntimas con su pareja, la modelo Yaya Kosikova.

Si bien la conductora Montserrat deseaba mantener su relación de un par de años con la modelo Yaya Kosikova alejada de los reflectores, en los últimos días la pareja ha estado en boca de todos luego de que alguien filtró sus fotos íntimas en internet.

Montserrat se pronunció al respecto:

"Me siento profundamente triste, dolida y vulnerada por el hackeo de imágenes íntimas que están ahora circulando en redes sociales. Me sumo a las mujeres que en las últimas semanas han denunciado acoso y abuso de género. La violación de mi privacidad para hacer público algo tan personal y hasta llegar a alterar imágenes para incrementar el morbo es acoso y abuso. Sé que no soy la primera persona publica en el mundo a la que invaden de esta manera pero espero ser de las ultimas", señaló Montserrat.