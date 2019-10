Se revela nueva canción de Frozen 2 "Into the Unknown" y está espectacular

Frozen 2 es una de las películas más esperadas que trae Disney para este 2019 y es que sus tráilers han incluido una música instrumental combinado imágenes con una animación envidiable por otros y en donde nos dejan escuchar un poco del “mood” de lo que llevará la historia.

Ahora llegó el momento de presentar uno de sus temas musicales a estrenarse junto con la película este 22 de noviembre y se trata de la canción titulada “Into the Unknown” la cual será interpretada por Elsa con la hermosa voz de Indina Menzel, sin duda la forma en que nos muestra teaser llega a enchinar la piel.

Otras voces en añadirse son Kristen Bell, Jonathan Groff y Josh Gad junto con Evan Rachel Wood y Sterling K. Brown,en cuanto a la banda sonora ya hay una lista oficial de las nuevas canciones, las cuales llevan por nombre “All Is Found” de Kacey Musgraves, “Some Things Never Change” y Lost in the Woods de Weezer.

Dentro de otra de las curiosidades de Frozen 2, la co-directora Jennifer Lee comentó que la importancia de las canciones será para presentarse en la película y descubrir sus personalidades, así como también la música instrumental resaltará cada aspecto emocional que pudiese traernos esta nueva entrega.

“Las canciones de 'Frozen 2' reflejan el crecimiento de los personajes y la profundización en su historia. La música es divertida pero emocional, personal pero poderosa, íntima pero también épica. Kristen, Bobby y Christophe definitivamente se han superado a sí mismos y han usado la música para explorar nuevos horizontes”.

El co-director Chris Buck en un comunicado de prensa habló sobre la elección de la música de los López Robert y Kristen junto con Christophe Beck como parte fundamental de la esencia de la película y que sin ellos no habría Frozen 2.

“Traen una comprensión tan rica y emocional del mundo y de los personajes que, a través de su increíble música, hemos sido capaces de profundizar y expandir la historia”, añadió Buck.

Más sobre Frozen 2

La película nos plantea la pregunta sobre el origen de los poderes de Elsa, mientras nos muestra el pasado de sus padres en el lugar donde ella junto con su hermana menor Anna, Christoph, Sven y Olaf la acompañan a descubrir lo que podrá estar atormentando a Arendelle.

Aquí te dejamos el último tráiler de Frozen 2 para que nos digas lo que piensas de esta nueva entrega musical.

