¿Se retirará de la música Danna Paola por problemas emocionales?

Danna Paola es una famosa cantante que lleva más de dos décadas en el mundo del entretenimiento desde que se volvió la protagonista infantil preferida del público.

No queda duda de que con el paso del tiempo, la actriz y cantante tomó un rumbo personal y profesional que terminó llevándola a padecer depresión, motivo suficiente para volverse más introspectiva e intentar descubrir su esencia artística.

En la actualidad la famosa Danna está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera artística y en una entrevista con Vogue explicó cómo hizo para pasar de querer retirarse a conseguir un estilo propio como artista.

¿Se retira Danna Paola?

“Muchas veces consideré y me replanteé tirar la toalla de la carrera, bastantes veces, porque es una presión muy grande ahí afuera, todo el tiempo, querer complacer a todo el mundo es imposible, no se puede. Y creo que eso me llevó a una depresión muy grande y a una presión sobre el motor de lo que es ser artista, no ser un producto”, declaró Danna Paola.

A pesar de que durante muchos años siguió un camino que le marcaban las personas que tenía a su alrededor, en un momento determinado les puso un freno.

“Crecí siendo un molde de popstar que tienes que cantar esto, tienes que hacer eso y entonces tienes que ir por esta línea y tienes que cantar estas canciones”, remarcó Danna Paola sobre la presión de la industria del entretenimiento.

La decisión definitiva de Danna Paola

Danna Paola

Sin embargo, ella nunca dudó de su talento y siempre supo que solo cumplía un contrato. “Todas las canciones y toda mi música tenía que ver con mis telenovelas, entonces, en realidad, no tenía una esencia como artista. No podía conectarme con lo que era yo y decía: ‘Bueno es que no quiero ser esto a dónde quiero ir, qué quiero contar’”, expresó en la entrevista la bella Danna Paola.

En ese momento, tomó la decisión de tomar el mando de su carrera. “No me sentía yo, me sentía parte del sistema, me sentía parte de lo que estaba de moda y justo sucedió una desconexión. Empecé a encontrar un motor distinto de dejarme de poner en aprobación de los demás y primero aprobarme a mí”, puntualizó.

Cabe destacar que según la cantante, en ese momento fortaleció su confianza en sí misma y dejó de lado la presión artística. “Primero aprobar mi pasión, la música que quiero hacer, lo que quiero decir, cómo me quiero vestir. Quería empezar a descubrir quién era esa Danna, no Danna Paola, sino Danna”, declaró.

