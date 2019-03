¿Se reconciliaron? Julián Gil se reencuentra con Gabriel Soto y ambos se abrazan

Durante la celebración de Premios TVyNovelas 2019, reunió a diversos famosos de la televisión mexicana, aunque los más esperados eran Gabriel Soto, Geraldine Bazán e Irina Baeva.

La ex esposa de Gabriel Soto no se presentó en la celebración y los usuarios al ver a Gabriel Soto de la mano de Irina Baeva empezaron a criticar a la famosa pareja, pues los internautas aún no olvidan lo que la actriz rusa hizo en el matrimonio de Geraldine Bazán.

Recordamos que los problemas entre el matrimonio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto fue por el polémico momento cuando su ex esposo fue captado de manera muy romántico con Marjorie de Sousa y luego el nacimiento de Matías; diversos medios habían especulado que el bebé era de Gabriel Soto, aunque la verdad salió a la luz y el padre biológico de Matías es el actor argentino Julián Gil.

Ante las polémico que sucedió con ambos famosos, tal parece que aquel momento tan complicado quedó en el pasado y durante los Premios TVyNovelas, los actores se saludaron y se dieron un abrazo.

Gabriel Soto y Julián Gil estuvieron platicando durante algunos momentos durante los pasillos del evento, ambos han demostrado que a pesar de los fuertes comentarios han demostrado que el pasado ha quedado atrás.

Cabe mencionar que el galán de las telenovelas Gabriel Soto de 43 años, llegó a la premiación en compañía de su novia Irina Baeva. Mientras que Julián Gil acudió solo a Premios TVyNovelas.