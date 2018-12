Se quedó sin nada: Angélica Rivera es captada en lamentable situación (VIDEO)

El ascenso a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador dejó grandes anécdotas durante su toma de poder, que anterior mente mantuvo Enrique Peña Nieto, quien regreso a una vida común tras dejar el puesto e incluso ha sido visto en lujosos restaurantes.

Pero al parecer su esposa no corrió con la misma suerte, pues su antigua vida ya no es lo que era cuando fue primera dama de México.

¿Qué le pasó a Angélica Rivera?

La “Gaviota” dejó atrás su lujosa vida tras abandonar su residencia en Los pinos, y fue captada en un lamentable estado, lo que demostró que su vida de glamour llegó a su fin.

Angélica Rivera fue captada en un aeropuerto manteniendo un perfil muy bajo, pues pasó de vestir prendas de miles de pesos a una sudadera común y corriente con una gorra, luciendo sin maquillaje y completamente desaliñada, así mismo no hubo rastros de los cuerpos de seguridad que solían acompañarla.

Al parecer la está pasando muy mal y trató de evitar a los medios, aunque no pudo hacerlo del todo, ya que se percató que era filmada y no le quedó de otra que ofrecer una entrevista a los medios donde reveló como es su vida después de que su esposo abandonó la presidencia, y al parecer también a ella, pues no fue visto junto a ella.