¡Se puso botox! Yuya confesó que si se ha hecho una manita de gato

Con más de 23 millones de suscriptores, yuya sigue siendo una de las influencer mexicanas más populares de los últimos tiempos, sus consejos de belleza son vistos por miles de personas.

Este viernes 22 de marzo subió un video que había sido pedido por sus seguidores, este se trataba de contestar algunas preguntas, y confesar secretos, y aunque fue un reto la influencer aceptó.

Una de las preguntas fue que si se había hecho botox, aunque la influencer de 26 años aún es muy joven, mencionó que si, efectivamente, se ha hecho botox, aunque no salió tan bien como lo esperaba.

En su video relató que el botox se lo puso hace 3 años, es decir en 2016, cuando su hermano se casó, y lo hizo porque quería verse bien para la boda.

Sin embargo, no cumplió su objetivo, pues según la Youtuber, esta experiencia no fue del todo grata, ya que el día de la boda de su hermano no se sentía cómoda.

“si lo hice hace 3 años, pero no lo he hecho y no sé si lo vuelva a hacer, yo creo que ahorita todavía no” dijo la empresaria e influencer.

Por si no lo has visto, aquí te dejamos el nuevo video de Yuya