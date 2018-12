¡Se puso a llorar! Lady Gaga entregó reconocimiento a Bradley Cooper (FOTOS)

La talentosa cantante Lady Gaga entregó un reconocimiento a Bradley Cooper en los American Cinematheque Award, mismo evento en donde aprovechó a agradecerle por permitirle debutar como actriz.

En el conmovedor discurso que Lady Gaga dirigió hacía Bradley Cooper la cantante se sensibilizó al recordarle lo agradecida que estaba con el actor por brindarle la oportunidad de debutar como actriz y no pudo contener las lágrimas:

“Me escapé de Stefani durante mucho tiempo. Me puse capa de superhéroe y me llamé Lady Gaga. Y me desafiaste a sumergirme profundamente en un lugar donde tenía que volver a verla, volvería a ser Stefani”