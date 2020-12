¡Se puso a llorar! Ariana Grande se conmueve ante su documental en Netflix

Ariana Grande se conmueve ante su documental en Netflix

El próximo documental de Netflix de Ariana Grande, "Excuse Me, I Love You", presenta un lado de la cantante que los fanáticos rara vez ven. ¡Mira a Ari compartir lo que significa la gira 'Sweetener' para ella y más en el avance!

Ariana Grande ha conquistado el mundo, pero incluso ella necesita tiempo para relajarse y dejar salir sus emociones. En el primer tráiler de su próximo documental de Netflix "Excuse Me, I Love You", la cantante ganadora de un Grammy, de 27 años, revela cuánto significó para ella la gira Sweetener.

Ariana Grande se mostró muy sensible

"Sé que ha sido duro física y mentalmente", dice la cantante a sus bailarines en un momento íntimo detrás de escena.

"Pero este programa me salvó la vida este año", dice Ariana entre lágrimas.

Aunque el momento está realmente lleno de seriedad y gratitud, Ariana encuentra el humor en los momentos previos a su próxima actuación. “[Creo] que solo inhalé una lágrima”, dice con franqueza ante la risa y el aprecio de quienes la rodean.

Es un momento tan tierno que se yuxtapone perfectamente con la energía de alto octanaje de los programas de Ariana, que los fanáticos tendrán la oportunidad de ver en Netflix justo a tiempo para Navidad.

El documental sigue a Ariana Grande, sus bailarines, familia y banda en su gira global Sweetener con entradas agotadas, que se desarrolló del 18 de marzo al 22 de diciembre de 2019.

Ariana Grande sorprendió a sus fans

Ariana's Sweetener, se lanzó el 17 de agosto de 2018, fue absolutamente amado por los fanáticos y llegó a un momento en la vida de la cantante en el que estaba atravesando un inmenso cambio personal.

El lanzamiento de Sweetener se produjo en el apogeo de la fascinación de los fanáticos por su romance con Pete Davidson, con quien estuvo comprometida anteriormente e incluso escribió una canción sobre su álbum.

Tras su separación en octubre de 2018, Ariana abandonó Thank U, Next, lanzado el 8 de febrero de 2019, que aparece en gran medida en el tráiler.

Las imágenes de Excuse Me, I Love You presentan a Ari interpretando canciones como “7 Rings”, la melodía de acompañamiento dominante del tráiler. Pero no se trata solo de las actuaciones de Ariana.

De hecho, los fanáticos obtienen destellos nunca antes vistos de la vida en la carretera, etapas de planificación, estilo, coreografía y mucho más. Ariana muestra su yo auténtico y sin filtros para el equipo del documental y los fanáticos están llenos de emoción por ver el producto final.

Afortunadamente, no tendrán que esperar mucho. "Disculpe, te amo" (en español) se estrena en Netflix en los días previos a la Navidad, lo que lo convierte en el regalo navideño perfecto de la cantante para sus legiones de admiradores.

