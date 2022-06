'Se pasaron con el retoque de Lucero Mijares': usuarios reaccionan a la foto

Usuarios reaccionan a la foto de Lucero y su hija

Lucero Mijares y "La novia de América" participaron en una entrevista para la revista "Quien" en su edición de junio, por lo que madre e hija fueron la portada de aquella revista, pero una de las fotografías llamó la atención de los usuarios, pues ha recibido varias críticas.

¿Qué pasó? En La Verdad Noticias te damos los detalles, la foto que ilustró la portada para la revista causó todo un revuelo, ya que el rostro de Lucerito está retocado, así lo han comentado los internautas, quienes comentan que intentaron que la joven se parezca a su mamá.

Y es que, en aquella entrevista, Lucero y su hija hablaron sobre las críticas que han recibido de algunos usuarios, pues desde que la hija de Manuel Mijares se convirtió en una persona pública, han comentado sobre su apariencia y la de su mamá cuando tenía la misma edad.

Foto de Lucero Mijares causó varias críticas

Foto de la hija de Lucero causó revuelo en redes sociales

Cabe mencionar que en aquella entrevista, la cantante dijo que su hija no es su copia y no lo quiere ser, pero dejó en claro que las comparaciones la tienen sin cuidado. Por otro lado, la foto de la portada causó molestia y expresaron: "Ella es hermosa como está", "Es como si no fuera ella en la foto de portada".

"Se pasaron con la edición". Comentó un usuario.

Lucerito y su mamá protagonizaron una portada de revista

De igual forma otros comentan que adaptaron las fotos a sus estándares de belleza, otros mencionaron que en las fotos que comparte Lucerito se muestra al natural sin filtros y que ella es feliz en mostrarse tal y como es, mientras que un usuario dijo: "A la fuerza la quieren meter en el estereotipo de cuerpo perfecto".

Edad de Lucero Mijares

Hija de Lucero y Mijares

La hija de la cantante nació el 2 de febrero de 2005. Actualmente tiene 17 años de edad. La joven ha seguido los pasos de sus famosos papás y ha dado a conocer su talento en la música, pues ha tenido la oportunidad de cantar junto a ellos en algunos conciertos.

En mayo del 2021 los famosos estuvieron acompañados de sus hijos para interpretar una versión de la canción "El privilegio de amar", pues sin duda alguna el talento de la cantante Lucero Mijares ha emocionado a los usuarios, pues la hija de Lucero heredó el talento de sus papás.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!