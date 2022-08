¿Se odian? Victoria Ruffo y su distanciamiento con Verónica Castro

"Verónica Castro fue mi madrina de bodas": Ruffo

Victoria Ruffo y Verónica Castro son dos de los rostros preferidos de la televisión mexicana y quien con sus telenovelas lograron mover masas a nivel internacional.

La "Queen", apodo de la Ruffo, recientemente confesó por qué motivo se distanció de la Vero, muy a pesar de que la actriz de "Rosa Salvaje" haya sido su madrina de bodas.

Dichas declaraciones sobresalieron en la conferencia de prensa para presentar el estreno de "Corona de Lágrimas 2" y donde Ruffo habló sobre ello, entre otros temas.

"Verónica Castro fue mi madrina de bodas": Ruffo

"Verónica Castro fue mi madrina de bodas": Ruffo

Días atrás la "Vero" le deseó el éxito al elenco de Corona de Lágrimas, en especial a Victoria Ruffo, a quien se refirió como su "ahijada".

"Fue madrina en mi boda, estuvo en mi boda, la de a de veras porque hubo otra que ya saben, pero sí estuvo en mi boda y además es una mujer que admiro desde siempre. Hace poco le decía a Pato que a mí me hubiera gustado seguir una amistad con ella, pero por equis, i griega o zeta no se pudo, pero la admiro, la respeto mucho", dijo Victoria.

Además Ruffo describió a la actriz como "una mujer estupenda, maravillosa, con un ángel divino" y le agradeció el haber formado parte de su vida.

Una vez concluída la presentación a prensa de la telenovela, la protagonista aclaró que tiene conflicto con Verónica Castro y aclaró que no hubo ningún motivo como tal por el que se dejaron de ver, simplemente tomaron caminos diferentes.

"No hay ningún motivo ni malo ni bueno ni nada, únicamente que siempre pasa, ¿no? Los actores de repente estamos muy unidos una temporada, lo mismo que dije de mis hijos en 'Corona (de lágrimas)', en diez años hemos estado en contacto, pero tampoco diario y eso no quiere decir que estemos peleados o que no nos llevemos", finalizó.

Te puede interesar: Fue el eterno galán de Victoria Ruffo y ahora vende casas para sobrevivir



¿Qué edad tiene Victoria Ruffo?

¿Qué edad tiene Victoria Ruffo?

Nacida un 31 de mayo de 1962, María Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno-Ruffo, es una famosa actriz de televisión que hoy en día tiene 60 años.

También conocida como la "Queen de las telenovelas", Ruffo ha participado como protagonista en melodramas como "Simplemente María", "El manantial", "Triunfo del amor", "La Madrastra", "Corona de lágrimas" y "La Malquerida".

Actualmente Victoria Ruffo se encuentra próxima a iniciar con las transmisiones de 'Corona de Lágrimas 2', el exitoso melodrama que 10 años atrás llegó a la televisión mexicana.



Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!