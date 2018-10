"Se me hace vulgar": Alfredo Adame arremete contra su exnovia

Increíble pero cierto, el pleito aún continua, pues ahora el conductor Alfredo Adame contraatacó a su ex novia, después de una serie de comentarios por parte de la ex del también actor.

Alfredo Adame se defendió vía telefónica ante el programa De Primera Mano, donde tachó de corriente e irrespetuosa a la mujer, pues considera que no debió hablar acerca de la intimidad de ambos.

"EL primer sorprendido soy yo, creo que es un ataque atroz, injustificado sin sentido hacia mi persona, pero bueno, pues es una dama y yo la voy a respetar, de mi Susan no va a recibir más que caballerosidad, educación y respeto es una dama y bueno yo hice saber hace días que había terminado mi relación con ella..."

Se me hace vulgar, se me hace atroz, se me hace corriente vil bajo y perverso lo que declaró en la revista, expresó Adame