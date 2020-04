¡Se me hace una m*mada! YosStop habla de Juan de Dios Pantoja

Cómo es bien sabido Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop o Just Yoss, es una Youtuber conocida por opinar de los temas de tendencia con su sincera y amargada manera, por lo que lo tuvo problema de hablar de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza.

Y es que durante el fin de semana pasado JD Pantoja se convirtió en tendencia después de que salieran a la luz algunos videos de él teniendo relaciones sexuales, y donde recalcaron que le estaba poniendo el cuerno a Kimberly Loaiza.

Dichos videos fueron publicados presuntamente por Lizbeth Rodríguez, quién buscará venganza después de que ellos hablaran mal de la conductora de exponiendo infieles.

En ese sentido los fans de YosStop me pidieron que opinara sobre el tema, y lo hizo aclarando que no es amiga de ninguno, y que opinaba al respecto de manera objetiva.

Durante el video va analizando a cada frase que dijo el youtuber en su video donde pide perdón, a lo que le reconoce que tuvo la valentía de aceptar su error y que el vídeo si era suyo.

Eso sí, en una parte en donde JD Pantoja se las da de sabio, diciendo que si no hubiera tenido esos errores no tendría la sabiduría que tiene hoy en día, la famosa dice que se le hace una M*mada, y que no era necesario estar haciendo ese tipo de videos para obtener sabiduría.

YosStop habla de Lizbeth Rodríguez

Cuando durante su video habla sobre Lizbeth Rodríguez yosstop resultó que se le hizo muy bajo lo que hizo esta youtuber, Pues por ninguna razón se debe exponer a alguien de esa manera, y menos por venganza, por lo que consideró que ella es una mentirosa.

Te puede interesar: Lizbeth Rodríguez supera polémica de Juan de Dios Pantoja con video en Tik Tok

además relató que desde que realizaba el programa exponiendo infieles, que evidentemente era una mentira, Lizbeth Rodríguez se le hace a una persona poco creíble.