¡Se le ve hasta la conciencia!, Kourtney Kardashian posa con atrevido Baby doll

Kourtney Kardashian posa con atrevido Baby doll

Para Kourtney Kardashian no es algo nuevo mostrarse provocativa en sus publicaciones para redes sociales, pues en su Instagram cuenta con varias publicaciones donde posa con reveladoras prendas.

En esta ocasión la hermana mayor de Kardashian causó revuelo al compartir una foto donde luce un coqueto baby doll mientras abraza a su esposo, el músico Travis Barker.

La publicación de la empresaria deja poco a la imaginación y robó los suspiros de sus más de 211 millones de seguidores.

La empresaria de 43 años compartió una postal donde aparece de espaldas, abrazada y mostrándose muy cariñosa con su actual esposo, olvidando que la toma deja ver a todos sus seguidores como luce su vista trasera.

El atuendo que subió la temperatura de sus fanáticos estaba compuesto de un simple y coqueto baby doll satinado rosa y con detalles de encaje, que dejó lucir sus prominentes atributos.

Al instante sus millones de seguidores llenaron la publicación de cumplidos para ella y su pareja, además de darle más de 2 millones 851 mil “me gusta” a la fotografía.

¿Cuántas veces se ha casado Kourtney Kardashian?

Asi ha sido la vida amorasa de Kourtney Kardashian

La vida de la mayor de las Kardashian ha sido conocida desde que comenzó su participación en el programa “Keeping Up with the Kardashians”, en el que ya se encontraba en pareja con quien es el padre de sus hijos.

Aunque la famosa empresaria tuvo una relación con Scott Disick que duró 12 años, llenos de idas y venidas de la pareja, nunca llegaron al altar, sin embargo, ambos tuvieron tres hijos juntos.

Actualmente, Kourtney Kardashian se encuentra felizmente casada desde el 2022 con el baterista de Blink-182, Travis Barker.



