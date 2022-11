Se lanza como cantante El Capi Pérez tras denunciar censura en Tv Azteca

El Capi Pérez, es uno de los conductores y comediantes más queridos de TV Azteca y sorprendió al denunciar que uno de sus sketches del mundial fue censurado.

Resulta que el integrante de “Venga la Alegría” usó sus redes sociales para anunciar que la noche del jueves 24 de noviembre no aparecería en “Los Protagonistas” y es que El Capi preguntó a sus seguidores si se imaginan de qué se trataba y dividió opiniones.

Es por eso que la noche del 24 de noviembre, El Capi Pérez, quien se ha ganado el cariño del público con sus divertidos sketches en TV Azteca, denunció a través de redes sociales que había sido censurado.

El mensaje de El Capi Pérez

"Esta noche no apareceré en protagonsitas. Mi sketch ha sido censurado. Ahora será conocido como: 'el sketch que nunca salió'. ¿De qué se imaginan que trataba?", escribió para denunciar y dar a conocer lo que estaba pasando.

El mensaje del comediante dio de qué hablar entre sus seguidores y comenzó a dividir opiniones, pues hubo quienes lo defendieron dejando comentarios como: "compártelo por aquí mi Capi", "debió ser algo relacionado con los árabes en Qatar", "lo más seguro es que trataba del número de esposas que tienen los hombres en Qatar, pero aquí en México es al revés", "las Malvinas", "necesitamos que salga, aunque sea en YouTube", "uy, esta nueva administración de Azteca anda muy fresa, no a la censura".

Pero hubo también quienes lo criticaron, pues mencionaron que esa era una forma de tener ideas de qué hacer en sus sketches, "lluvia de ideas, eres muy listo, ahí te va mi aporte", "vaya forma de pedir ideas porque no se te ocurrió nada. Maravillosa jugada", "seguro era malísimo".

La censura de El Capi Pérez

Esta mañana en “Venga la Alegría”, el conductor comentó más sobre el tema y confirmó que fue censurado, “Quiero decirles que he tenido una experiencia bastante agradable, me estoy reportando con el público que tanto quiero de Venga la Alegría… hemos tenido experiencias bellas, otras no tanto, digamos con la inexperiencia que tienen algunos cataríes en el servicio al público”.

Lamentablemente, El Capi Pérez denuncia que censuraron un sketch en Qatar y canta Valentín Elizalde, por lo que El Capi apareció en VLA para decir que próximamente dará los detalles del porqué fue censurado.



El cover de Valentín Elizalde

Resulta que El Capi sacó un cover de Valentín Elizalde, su ídolo, de la canción Vete Ya y de esta forma está debutando en la música por lo que ya se encuentra en plataformas digitales.

Cabe recordar que El Capi Pérez protagonizó una polémica por haber quedado fuera del talento que viajaría al mundial de Qatar, sin embargo una vez que comenzó la copa del mundo, sorprendió a sus seguidores al mostrar que sí había viajado con el equipo seleccionado de comediantes, comentaristas y más, para cubrir el gran evento deportivo en la televisora del Ajusco.

